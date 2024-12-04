Yaş Yetmiş İş Bitmemiş! Dünyanın En Yaşlı Vahşi Kuşu Yeni Eş Bulduktan Sonra Yumurtladı
Yaş Yetmiş İş Bitmemiş! Dünyanın En Yaşlı Vahşi Kuşu Yeni Eş Bulduktan Sonra Yumurtladı
Dünyanın en yaşlı vahşi kuşu Wisdom, cinsinin en çapkını olarak biliniyor. 74 yaşındaki kuş eşi öldükten sonra başka eş arayışına girdi. Hayatı boyunca 30-36 yavru yumurtlayan Wisdom, yeni bir eş buldu.
Çapkın kuş hiçbir vakit kaybetmeden bir kez daha yumurtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk 1956 yılında biyologlar tarafından izlenmeye alınan yabani kuş Wisdom, çapkınlıklarıyla biliniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wisdom, 60 yıl boyunca tek eşliydi. Hayatını Akeakami isimli kuş ile geçirdi ve yaklaşık 30 yavruya sahip oldu.
Wisdom, 2021 yılından bu yana eşinin yasını tutuyordu. Ancak yabani kuş 2024 Mart ayında çiftleşmek için diğer kuşlara kur yaparken görüntülendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın