Yaş Yetmiş İş Bitmemiş! Dünyanın En Yaşlı Vahşi Kuşu Yeni Eş Bulduktan Sonra Yumurtladı

Dünyanın en yaşlı vahşi kuşu Wisdom, cinsinin en çapkını olarak biliniyor. 74 yaşındaki kuş eşi öldükten sonra başka eş arayışına girdi. Hayatı boyunca 30-36 yavru yumurtlayan Wisdom, yeni bir eş buldu.

Çapkın kuş hiçbir vakit kaybetmeden bir kez daha yumurtladı.

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