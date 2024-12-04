onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yaş Yetmiş İş Bitmemiş! Dünyanın En Yaşlı Vahşi Kuşu Yeni Eş Bulduktan Sonra Yumurtladı

Yaş Yetmiş İş Bitmemiş! Dünyanın En Yaşlı Vahşi Kuşu Yeni Eş Bulduktan Sonra Yumurtladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.12.2024 - 17:41

Dünyanın en yaşlı vahşi kuşu Wisdom, cinsinin en çapkını olarak biliniyor. 74 yaşındaki kuş eşi öldükten sonra başka eş arayışına girdi. Hayatı boyunca 30-36 yavru yumurtlayan Wisdom, yeni bir eş buldu.

Çapkın kuş hiçbir vakit kaybetmeden bir kez daha yumurtladı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlk 1956 yılında biyologlar tarafından izlenmeye alınan yabani kuş Wisdom, çapkınlıklarıyla biliniyor.

İlk 1956 yılında biyologlar tarafından izlenmeye alınan yabani kuş Wisdom, çapkınlıklarıyla biliniyor.

Bu kuşlar her yıl kasım ayında eş bulmak için Kuzey Pasifik Okyanusu’nun yolunu tutuyor. Eş bulmak için sergiledikleri kur danslarıyla biliniyor.

Wisdom, 60 yıl boyunca tek eşliydi. Hayatını Akeakami isimli kuş ile geçirdi ve yaklaşık 30 yavruya sahip oldu.

Wisdom, 60 yıl boyunca tek eşliydi. Hayatını Akeakami isimli kuş ile geçirdi ve yaklaşık 30 yavruya sahip oldu.

Wisdom, 2021 yılından bu yana eşinin yasını tutuyordu. Ancak yabani kuş 2024 Mart ayında çiftleşmek için diğer kuşlara kur yaparken görüntülendi.

Wisdom, 2021 yılından bu yana eşinin yasını tutuyordu. Ancak yabani kuş 2024 Mart ayında çiftleşmek için diğer kuşlara kur yaparken görüntülendi.

Biyolog Dr. Beth Flint, Wisdom’ın en az 70 yaşında olduğunu ve başka eşlerinin olduğunu düşündüklerini söyledi.

Beklenen oldu… Wisdom 74 yaşında yumurtladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın