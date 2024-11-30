Baltayla Kırılmadı Asitle Bile Erimedi! Altın Sandı Yıllarca Sakladı 5 Milyar Yıllık Gök Taşı Çıktı

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan David Hole, 2015 yılında metal dedektörüyle bir parkta değerli eşya aramaya başladı. Hole, metal dedektörünün alarm vermesiyle kırmızıya çalan altına benzer bir kaya gördü. Altın sandığı taşı eve götüren Hole, açmak için testere, matkap, balta kullandı; asit döktü ama yine de başarılı olamadı.

Kayayı açamayan Hole, çareyi müzeye götürmekte buldu. Hole, 5 milyar yıllık oldukça değerli bir gök taşı bulduğunu öğrendi.

İşte altın diye evrenin sırlarını elinde tutan adamın ilginç hikayesi…

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