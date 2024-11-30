Baltayla Kırılmadı Asitle Bile Erimedi! Altın Sandı Yıllarca Sakladı 5 Milyar Yıllık Gök Taşı Çıktı
Baltayla Kırılmadı Asitle Bile Erimedi! Altın Sandı Yıllarca Sakladı 5 Milyar Yıllık Gök Taşı Çıktı
Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan David Hole, 2015 yılında metal dedektörüyle bir parkta değerli eşya aramaya başladı. Hole, metal dedektörünün alarm vermesiyle kırmızıya çalan altına benzer bir kaya gördü. Altın sandığı taşı eve götüren Hole, açmak için testere, matkap, balta kullandı; asit döktü ama yine de başarılı olamadı.
Kayayı açamayan Hole, çareyi müzeye götürmekte buldu. Hole, 5 milyar yıllık oldukça değerli bir gök taşı bulduğunu öğrendi.
İşte altın diye evrenin sırlarını elinde tutan adamın ilginç hikayesi…
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Avustralya’da yaşayan David Hole, 2015 yılında değerli metal bulma umuduyla metal dedektörünü aldı ve bir parka gitti.
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Hole’un metal dedektörü bir anda ötmeye başladı ve çamur içinde kırmızıya çalan bir kaya görüldü. Kayayı eve götüren Hole, içinde altın olduğunu düşündü ve açmak için her yolu denedi.
Hole yıllar geçtikten sonra kayayı müzeye götürmeye karar verdi. Her şey işte tam da burada başladı…
Altın sandığı kaya 4.6 milyar yıllık meteor çıktı. Araştırmacılar “Altından daha değerli” dedi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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