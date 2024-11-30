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Baltayla Kırılmadı Asitle Bile Erimedi! Altın Sandı Yıllarca Sakladı 5 Milyar Yıllık Gök Taşı Çıktı

Baltayla Kırılmadı Asitle Bile Erimedi! Altın Sandı Yıllarca Sakladı 5 Milyar Yıllık Gök Taşı Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.11.2024 - 12:08

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan David Hole, 2015 yılında metal dedektörüyle bir parkta değerli eşya aramaya başladı. Hole, metal dedektörünün alarm vermesiyle kırmızıya çalan altına benzer bir kaya gördü. Altın sandığı taşı eve götüren Hole, açmak için testere, matkap, balta kullandı; asit döktü ama yine de başarılı olamadı. 

Kayayı açamayan Hole, çareyi müzeye götürmekte buldu. Hole, 5 milyar yıllık oldukça değerli bir gök taşı bulduğunu öğrendi. 

İşte altın diye evrenin sırlarını elinde tutan adamın ilginç hikayesi…

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Avustralya’da yaşayan David Hole, 2015 yılında değerli metal bulma umuduyla metal dedektörünü aldı ve bir parka gitti.

Avustralya’da yaşayan David Hole, 2015 yılında değerli metal bulma umuduyla metal dedektörünü aldı ve bir parka gitti.

Hole’un gittiği park aslında sıradan bir park değildi. Parkın bulunduğu Maryborough kenti 19’uncu yüzyılda altına hücum edilen Goldfields bölgesinde bulunuyordu.

Hole’un metal dedektörü bir anda ötmeye başladı ve çamur içinde kırmızıya çalan bir kaya görüldü. Kayayı eve götüren Hole, içinde altın olduğunu düşündü ve açmak için her yolu denedi.

Hole’un metal dedektörü bir anda ötmeye başladı ve çamur içinde kırmızıya çalan bir kaya görüldü. Kayayı eve götüren Hole, içinde altın olduğunu düşündü ve açmak için her yolu denedi.

Testere, balta, matkap kayayı bir nokta kadar bile zarar vermedi. Hatta Hole, asitle eritmeyi denedi ancak başarılı olmadı.

Hole yıllar geçtikten sonra kayayı müzeye götürmeye karar verdi. Her şey işte tam da burada başladı…

Hole yıllar geçtikten sonra kayayı müzeye götürmeye karar verdi. Her şey işte tam da burada başladı…

Melbourne Müzesi görevlisi Dermot Henry, 37 yıldır insanların ‘gök taşı’ sanarak getirdiği binlerce taşı incelediğini ancak sadece ikisinin gerçek bir meteor olduğunu söyledi. 

İki gerçek meteor David Hole’un getirdiklerinden başkası değildi…

Altın sandığı kaya 4.6 milyar yıllık meteor çıktı. Araştırmacılar “Altından daha değerli” dedi.

Altın sandığı kaya 4.6 milyar yıllık meteor çıktı. Araştırmacılar “Altından daha değerli” dedi.

Araştırmacı Henry, iki gök taşının oldukça değerli olduğunu ve muhtemelen Mars-Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından çıktığını belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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