Şerbo'nun Nursema'sının Fatih İtirafından Özge Özpirinçci'nin Yeni Partnerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şerbo'nun Nursema'sının Fatih İtirafından Özge Özpirinçci'nin Yeni Partnerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
2 Haziran Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. 'Bahar' dizisindeki Timur'un sevgilisi Rengin'i canlandıran Ecem Özkaya'ya dizi karakterlerini hangi Hollywood oyuncuları canlandırabilirdi diye sorduk ve birbirinden harika cevaplar aldık. Detaylar içerikte!
2. Ay Yapım'ın dönem dizisi 'İşgal Günlerinde Aşk'ta oynayacak oyuncu için prensipte anlaşıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Neslihan Atagül dizide Rus Vera Gregov rolüne hayat verecek. Detaylar içerikte!
3. Kızılcık Şerbeti dizisinde, Kıvılcım'ın eski kocası Kayhan karakterine hayat veren Soydan Soydaş yıllar önce Beren Saat ile aynı sahnedeymiş. Birlikte bir yarışma için rol alan ikilinin görüntülerine inanamayacaksınız!
4. Geçtiğimiz hafta cuma günü ekranlara gelen Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programında akıllardan hiç çıkmayacak büyük bir utanç yaşandı. 1'i engelli 3 küçük kızın yıllardır yanlarında kaldıkları adam tarafından istismar edildiği ortaya çıktı.
5. 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan bizden biri gibi hissettiren Fatih itirafı herkesi güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran haberlerden biri Demet Evgar'ın Bahar dizisinin setinde kriz çıkardığı iddialarıydı. Sina Koloğlu bu iddiaları yapım ekibine sordu. Bakın, ne yanıt geldi?
7. Geçtiğimiz hafta heyecanlı bir final bölümü ile ekranlara veda eden Yargı'yı özleyen seyirciye güzel bir haberimiz var! Final bölümünden çoluklu çocuklu Ceylin ve Ilgaz sahnesinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.
8. Çağatay Ulusoy’un başrolünde oynadığı Gaddar dizisinin başından bu yana merak konusu olan 'Patron' finalde karşımıza çıkacak. Peki, Patron'u kim oynayacak?
9. Uzman klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, kendisine gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Bu kez de ablasının eşiyle 3 senedir birlikte olduğunu söyleyen kadın anlattıklarıyla şaşırttı.
10. Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Fazlasıyla olaylı geçen bir sezonun bitmesine çok az bir zaman kaldı. Sezon içinde Sema'nın diskalifiyesiyle sonuçlanan kavgasıyla gündeme gelen Pınar, eleştirilere maruz kalmıştı. Aleyna'nın Seda ile de kavga ettiğini iddia ettiği Pınar bu iddialara fazlasıyla sert çıktı!
12. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu, ikinci sezon onayıyla güçlense de Metin Akdülger'in diziden ayrılmasıyla büyük bir kan kaybetmişti. Diziye bu süreçte Serkay Tütüncü dahil olmuş, ancak kendisinin başrol olmadığı daha sonradan anlaşılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sonunda Özge Özpirinçci'nin yeni partneri netleşti!
13. Survivor'ın eski şampiyonu Adem Kılıçcı, bu yıl All Star'a katılmasa da yakından takip ediyor biliyorsunuz ki... Bu kez de elenme potasındaki Hilmi Cem, Ogeday ve Batuhan'a "algı" göndermesi yapan Adem, kafaları fena halde karıştırdı.
14. Survivor All Star'da sezonun en iddialı erkek yarışmacıları ve Merve Aydın potada yarıştı. Merve, Hilmi Cem, Ogeday ve Atakan'dan oluşan potada kim elendi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın