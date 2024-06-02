En Yakın Arkadaşlar Son İkiye Kaldı: Survivor All Star'da Kim Elendi?
En Yakın Arkadaşlar Son İkiye Kaldı: Survivor All Star'da Kim Elendi?
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Survivor All Star'a geçtiğimiz hafta en son veda eden yarışmacı Özgür olmuştu.
Yeni haftanın ilk eleme adayı Atakan oldu.
Haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya giren isim Ogeday oldu.
Hızlı geçen haftada üçüncü aday Merve olurken;
Son aday da Hilmi Cem oldu.
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İlk düelloda Atakan ve Ogeday yarışırken düellonun kazananı Ogeday oldu.
Hilmi Cem ve Merve Aydın arasındaki düellonun kazananı ise Merve Aydın oldu.
Son düello iki yakın arkadaş Atakan ve Hilmi Cem arasında oynandı.
Atakan'ın 6-4 kazandığı düellonun ardından yarışmaya veda eden isim Hilmi Cem oldu.
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