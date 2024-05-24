Şerbo'da İşinden Olan Makyözden Survivor Yarışmacılarının Kaldığı Otele TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şerbo'da İşinden Olan Makyözden Survivor Yarışmacılarının Kaldığı Otele TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
24 Mayıs Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında izleyiciler arasında tüm Türkiye'nin tanıdığı Demet Özdemir vardı. Özdemir programa katılarak Anlı'nın iyilik kampanyasına bağışta bulundu. Detaylar içerikte!
2. Kızılcık Şerbeti'nde gerim gerim gerildiğimiz harika bir bölüm daha geride kaldı. Doğa'nın anlamadığımız biçimde Giray'la arasına mesafe koyduğu bölümde Görkem kötülükte Ferhunde'yle yarıştı. Sosyal medyadan yorum eksik olmadı.
3. Kızılcık Şerbeti'nde harika bir 64. bölüm geride kaldı. Biliyorsunuz ki 66. bölümde sezon finali yapacak ve biz bu kadar kaosla nasıl baş edeceğimizi bilmiyoruz! Tüm bunları düşünürken bir de yeni bölüm fragmanında Nilay'ın Ömer ve Görkem'le ilgili gerçekleri öğrendiğini gördük. Bakalım başımıza daha neler gelecek?
4. Survivor All Star'da büyük finale yalnızca birkaç hafta kaldı. Özgür, Nefise, Batuhan ve Damla Can'ın eleme adayı olduğu güçlü potada bu defa kim elendi?
5. Kızılcık Şerbeti'nde 64. bölüm Görkem'in Nilay tarafından darp edilmiş gibi göstererek kendini parçalamasıyla bitti. Bir X kullanıcısı gelecek haftaki bölümden ilk sahneyi sızdırdı!
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6. Yalı Çapkını'nda Seyran'ın hastalığı sebebiyle ortalık bir hayli karıştı. Bu haberi ablası Suna'yla paylaşırken Ferit'e yakalanan Seyran iyice panikledi. Ancak dizinin senarist Mehmet Barış Günger, bu sahnede Afra Saraçoğlu'nun bir hata yaptığını açıkladı!
7. 7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanan Kızılcık Şerbeti, bol kaosla birlikte yola devam ediyor. Olayların içinden nasıl sıyrılacağımızı bir türlü bilemediğimiz dizide sezon sonunda birden fazla oyuncunun ayrılacağı konuşuluyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye veda edecek isimlerden biri daha netleşti.
8. ATV ekranlarında 4 sezondur izlediğimiz ve cumartesi akşamlarının zirvesinde yer alan Kardeşlerim final kararı aldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre gelecek sezonuyla ilgili durumu netleşmeyen diziden son karar çıktı.
9. Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddialarına dizinin yapımcısı Faruk Turgut'tan son noktayı koyacak bir mesaj geldi. Detaylar içerikte!
10. Kızılcık Şerbeti'nde dizideki olaylar bitmek bilmezken şimdi de çalışan krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde "tükendim" açıklamasıyla gündeme gelen Müjde Uzman'ın ardından, Kızılcık Şerbeti'nin makyözü Esra Okumuş gülerek tükenmişlik sendromuna yakalandığını söylediği bir video paylaşmıştı. Bu videonun ardından tepki çeken Okumuş, paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı.
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11. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, annesi Melis Civelek'in dizinin senaristi olması sebebiyle torpil iddialarına maruz kalıyordu. Kardeşi Ömer Nadir'in de Melis Civelek'in bir başka dizisi olan Sandık Kokusu'nda rol aldığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Ancak Ömer Nadir'in yaptığı beğeni, ablasıyla aralarının açık olduğunu düşündürdü.
12. Survivor All Star'da sık sık gündeme bomba gibi düşen olaylar yaşandı durdu. Ancak sezon boyu süren büyük bir iddia vardı. Yarışmacıların özellikle yağışlı havalarda bir otelde kaldığı iddiası sık sık gündeme geliyordu. Yarışmadan elenen Yasin'in yarışmacılarla pozu bu konuda kafaları iyice karıştırdı!
13. Bir nesli altyazılı içerikleri sayesinde yabancı dizilerle tanıştıran eğlence, finans ve ekonomi kanalı CNBC-e 2015 yılında ülkemizdeki yayın hayatına son vermişti. Son gelişmelerin ardından kanalın, Türkiye'de yeniden yayın yapacağı resmen açıklandı!
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