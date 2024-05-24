Büyük Finale Sayılı Günler Kala Survivor All Star'da Kim Elendi?
Büyük Finale Sayılı Günler Kala Survivor All Star'da Kim Elendi?
Survivor All Star'da büyük finale yalnızca birkaç hafta kaldı. Özgür, Nefise, Batuhan ve Damla Can'ın eleme adayı olduğu güçlü potada bu defa kim elendi?
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Haftada iki kez yapılmaya başlanan elemelerin ardından hafta içi elenen isim Nagihan olmuştu.
Kıyasıya süren mücadelede haftanın ikinci elemesi için yapılan ilk dokunulmazlık oyununun ardından bu kez ilk eleme adayı Özgür oldu.
Haftanın ikinci eleme adayı ise Damla Can oldu.
Bu hafta Kırmızı takımda yer alan Nefise haftanın üçüncü eleme adayı olarak belirlendi.
Ve son olarak da haftanın son eleme adayı Batuhan oldu.
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Damla Can ve Nefise arasındaki düelloyu kazanan isim Nefise oldu.
Batuhan ve Özgür arasındaki düellonun galibi ise Batuhan oldu.
Son düello ise Damla Can ve Özgür arasında oynandı.
Survivor'a veda eden isim Damla Can oldu.
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