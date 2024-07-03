Şerbo'da Görkem'in Anneannesinden Yunus Emre'nin Nagihan Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şerbo'da Görkem'in Anneannesinden Yunus Emre'nin Nagihan Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
3 Temmuz Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Dikkatli bir izleyici 2017-2019 yıllarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran İstanbullu Gelin'le ilgili ilginç bir detay yakaladı.
3. Survivor All Star'da bitmeyen kavganın yarışma sonrası mahkemeye taşınmasıyla Yunus Emre ve Nagihan gündemde kalmayı başarmıştı. Çiğdem Akman Enler'e katılan Yunus Emre, Nagihan hakkında şok açıklamalarda bulundu!
4. Geçtiğimiz sezonun efsane dizisi Kızıl Goncalar'da Zeynep'in giydiği kıyafetleri puanlayan X kullanıcısı görenleri kahkahaya boğdu!
5. Survivor'a defalarca kez katılan Sema Aydemir'in önceki sezonlardan birinde yarışmada yaşadığı tuvalet anısı yeniden gündem oldu.
6. İrem Helvacıoğlu'nun ekranlara döneceği yeni dizi Kara Dut'un kadrosuna efsane bir oyuncu katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin Süreyya'sı Dilin Döğer sette yaşadığı bir kazayı anlattı.
8. Bu sezon Survivor'ın en çok konuşulan ikilisi Aleyna ve Yunus Emre olmuştu. Yarışmadan günler sonra Yunus Emre'den hakkında aşk dedikodusu çıkan Aleyna ile ilgili açıklama geldi.
9. MasterChef'te daha önce hiç karnıyarık yapmadığını itiraf eden yarışmacıya fena kitlenen Mehmet Şef, Somer Şef'in şakasına kurban gitti. Stüdyoda eğlenceli anlar ortaya çıktı.
10. Kızılcık Şerbeti öyle bir sezon finali ile ara verdi ki hepimiz beklerken meraktan çatlayacağız. Gelecek sezon için ufak tefek iddialar var. Bunlardan biri Görkem'in anneannesinin Pembe'nin en büyük hasmı olarak diziye girişi. Gelin, neler olacak bir bakalım...
11. Geniş Aile'nin dördüncü spinoff filmi için hazırlıklar başladı. Filmin senaristi Cüneyt İnay, dizi setinden "Before & Before…" paylaşımı yapınca Cevahir ve Ulvi hayranları kayıtsız kalamadı. Gelin o paylaşıma ve yorumlara hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12. Son olarak 'Zamanın Kapıları' adlı yapımda Birkan Sokullu ile başrolde yer alan Esra Bilgiç, yeni proje müjdesini verdi.
13. Bir kullanıcı yapay zeka ile Avrupa Yakası 1950'lerde çekilseydi karakterlerin nasıl görüneceğini çizdi. Sonuç herkesi şaşırttı.
14. Söz dizisinin Karabatak lakaplı Ateş Acar komutanı özlendi. Rolü canlandıran Eren Vurdem'in Instagram paylaşımını gören dizi hayranları yorum üstüne yorum yazdı.
15. Hepimizin dizi ve film karakterlerinden hayali arkadaşımız vardır. Onlara derdimizi anlatır, içimizi döker ve tavsiye bile alırız. Netflix Türkiye'nin X hesabı takipçilerine "Şöyle karşılıklı otursak da bir içimi döksem dediğin bir dizi/film karakteri var mı?" sorusunu sordu. Kullanıcılardan birbirinden farklı karakter isimleri geldi. Gelin o karakterlere hep birlikte bakalım.
16. Dizilerde oyuncu değişikliği, özellikle de başrol değişikliği izleyiciyi büyük çoğunlukla hayal kırıklığına uğratıyor. Hangimiz Sevmedik'in Itır'ı, Doktorlar'ın Ela'sı, Bez Bebek'in Hakanı başrol değişikliği ile herkesi şoke eden diziler ve karakterlerinden sadece bir kaçı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın