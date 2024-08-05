Şerbo'da Giray'la İlgili Şok İddiadan Yalı Çapkını'nın Gerçeğe Dönüşen Aşkına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şerbo'da Giray'la İlgili Şok İddiadan Yalı Çapkını'nın Gerçeğe Dönüşen Aşkına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
5 Ağustos Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de sezonun ilk kaptanları ve takımları belli oldu. Menemen yapılan gecede Mavi takım önlüğünü almayı başaran isim kim oldu?
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2. Sezona hızlı bir giriş yapan MasterChef'te ilk kaptanlar ve takımlar belli oldu. Daha ilk günden gerilen ortamda kaptanlar arasında tartışma çıktı!
3. MasterChef Türkiye'de yeni sezon resmen başladı. İlk kaptanın belli olduğu yarışmada geçtiğimiz sezon yarışmacıları da eşlik etti. Eski şampiyon Barbaros, desteklediği yarışmacıyı açıkladı.
4. Geçtiğimiz yıl sezona ortasından başlayan ve buna rağmen reytinglerde zirveye oturan Bahar dizisinin ikinci sezonu heyecanla bekleniyor. Sonunda beklenen adım geldi, dizinin senaristi senaryolu paylaşım yaptı!
5. Survivor All Star geride kalmasına rağmen kaosu hala sürüyor. Yarışmadaki yakınlıklarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna ve Yunus Emre'yle ilgili bu kez de Nagihan konuştu.
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6. Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde Giray'ın gizemli bir kadına bir şeyler söylediğini duymuştuk. Geçtiğimiz günlerde de bu kadının Giray'ın üvey annesi olduğu ve adının Heves olduğu, karakteri ise Şebnem Dönmez'in canlandıracağı açıklandı. Neler yaşanacak diye düşünüp dururken ortaya Giray'ın şizofren olduğuna dair bir iddia atıldı ve ortalık fena karıştı!
7. MasterChef Türkiye resmi olarak baş-la-dı! Ana kadroda yer alan 20 yarışmacı hangileri oldu? Buyurun birlikte göz atalım.
8. Yargı izleyicisi yine formunda! Büyük finalin ardından efsane diziyi izlemekten bıkmayanlar Ceylin'in el hareketini gözünden kaçırmadı. Sosyal medyada o sahne gündem oldu.
9. Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol, X'ten bir röportajının manipüle edildiğini yazdı. Akyol, ünlü gazeteci Nevşin Mengü ile gerçekleştirdiği bir röportajın, montaj yoluyla Mengü'nün yerine Ersin Düzen'in eklenmiş olduğunu belirtti.
10. "Kim Milyoner Olmak İster?"e katılan 19 yaşındaki Emirhan Kılıç, gösterdiği performansla geceye damga vurdu. Ancak, karşısına çıkan 300 bin Türk Lirası değerindeki soruda joker hakkını kullanmayı tercih etmeyen genç yarışmacı, heyecanının kurbanı oldu ve yarışmadan elenmek zorunda kaldı.
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11. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen, ATV'nin yeni dizisi Karadut'a transfer olmuştu. İlk fragmanın ardından dizinin başrolü İrem Helvacıoğlu ile ilk pozları Birsen Altuntaş paylaştı.
12. MasterChef ana kadrosu tamamlandı. Yarışmacıların tanıtımının başladığı yeni video sosyal medyada kullanıcılardan beğeni topladı.
13. Kim Milyoner Olmak İster'de heyecanlı yarışmacı kendisini karşılayan sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu görmedi. Herkese selam verip yerine giden yarışmacı İmirzalıoğlu'nu es geçince aralarında komik bir diyalog yaşandı.
14. "Yalı Çapkını"nın sevilen ikilisi Suna ve Abidin evleniyor! Takvim'in haberine göre, Beril Pozam ve Ersin Arıcı, sette tanışıp güzel giden ilişkilerini 19 Ağustos'ta taçlandırmaya karar verdi.
15. MasterChef'in dün akşamki bölümünde yine Deniz kaosu vardı. Rizeli yarışmacı Mehmet'in Deniz'e sözleri olay oldu. Sosyal medyada Deniz'e tepkiler yükseldi, Mehmet ise desteklendi.
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