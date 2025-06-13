OnlyFans Nedir? Yetişkin İçerik Platformu OnlyFans Kapatıldı mı?
Yetişkin içerik platformu OnlyFans, günden güne popülerliğini arttıran uygulamalardan bir tanesi haline geldi. Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde ünlü isimlerin de kullandığı OnlyFans platformu hakkında pek çok tartışma konusu çıkmıştı. Aboneliğe dayalı platform bugün gündemin öne çıkanlarından oldu. Çünkü platforma Türkiye'den erişim engeli getirildi. Peki OnlyFans nedir? OnlyFans kapatıldı mı? OnlyFans'in kapatılma sebebi ne?
Gelin beraber bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bildiğiniz gibi OnlyFans platformu bir süredir tüm dünyada fırtınalar estiriyor. Yetişkin içerik platformu olan OnlyFans gündeme bomba gibi düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
OnlyFans Kapatıldı mı?
Cimer'e Sunulan Şikayet Metni:
OnlyFans Nedir?
OnlyFans Yaş Sınırı Var mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
OnlyFans Kayıt Ücreti Ne Kadar?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın