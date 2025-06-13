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OnlyFans Nedir? Yetişkin İçerik Platformu OnlyFans Kapatıldı mı?

OnlyFans Nedir? Yetişkin İçerik Platformu OnlyFans Kapatıldı mı?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.06.2025 - 22:05

Yetişkin içerik platformu OnlyFans, günden güne popülerliğini arttıran uygulamalardan bir tanesi haline geldi. Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde ünlü isimlerin de kullandığı OnlyFans platformu hakkında pek çok tartışma konusu çıkmıştı. Aboneliğe dayalı platform bugün gündemin öne çıkanlarından oldu. Çünkü platforma Türkiye'den erişim engeli getirildi. Peki OnlyFans nedir? OnlyFans kapatıldı mı? OnlyFans'in kapatılma sebebi ne?

Gelin beraber bakalım...

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Bildiğiniz gibi OnlyFans platformu bir süredir tüm dünyada fırtınalar estiriyor. Yetişkin içerik platformu olan OnlyFans gündeme bomba gibi düştü.

Bildiğiniz gibi OnlyFans platformu bir süredir tüm dünyada fırtınalar estiriyor. Yetişkin içerik platformu olan OnlyFans gündeme bomba gibi düştü.

Gündemden düşmeyen OnlyFans platformunda, kullanıcılar ürettikleri erotik içerikler üzerinden para kazanıyor. Bu platform ülkemizde birçok tartışmayı beraberine getirdi. 'Ahlak kurallarına zarar verdiği' gerekçesiyle şikayet edildi.

OnlyFans Kapatıldı mı?

OnlyFans Kapatıldı mı?

OnlyFans uygulaması hakkında birçok vatandaş CİMER'e defalarca şikayette bulundu. Ardından +18 içeriklerle adından söz ettiren OnlyFans'ın Türkiye'de engellenmesi için kampanya başlatılmıştı. 

Sosyal medyanın gündemine oturan bu gelişmelerin ardından OnlyFans'a Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Cimer'e Sunulan Şikayet Metni:

Cimer'e Sunulan Şikayet Metni:

'Son dönemlerde ülkemizde ciddi şekilde yaygınlaşmaya başlayan ve kullanımı özendirilen OnlyFans isimli bir sosyal medya platformu mevcuttur. Bu platformda, kullanıcılar pornografik görüntü ve videolarını para karşılığı abonelerine satmakta ve bu yaptıkları ahlaksız eylemle ciddi paralar kazanmaktadır. Öyle ki kullanıcılarının kamuoyu ile paylaştığı bilgilere göre, bazı kullanıcılar bu platformdaki pornografik paylaşımlarla aylık $10.000'ın üstünde gelir elde etmektedir.

Normal şartlarda böylesi basit ve iğrenç usullerle para kazanmak, yalnızca bu tür platformların kullanıcılarının ahlaki standartlarını ilgilendirir. Ancak bu ve bunun gibi platformların esas vehameti, pornografi ile para kazanmayı teşvik etmesi ve özellikle genç kitleyi, sağladığı yüksek getiri ile ciddi şekilde etkilemesidir. Son zamanlarda bu platformun kullanıcıları, Twitter isimli sosyal medya platformunda, pornografik paylaşım yaparak kolay ve yüksek getiri elde ettiklerini ve herkese bunu tavsiye ettiklerini belirtir paylaşımlar yapmaktadır. Bu paylaşımlar neticesinde, OnlyFans isimli platformda pornografik içerik üreten kişi sayısının ciddi şekilde arttığı kamuoyunca gözlemlenmektedir. Son raddede bu iğrenç platformdaki konsept hesapların bazıları, daha fazla para kazanmak için anne-babaları ile pornografik içerik üretmeye başlamışlardır.

Ülke ekonomimizdeki dalgalı durum, toplumu ve özellikle gençleri kötü etkilemekte, çok sayıda insan kolay para kazanmak için kötü yollara tevessül etmektedir. OnlyFans isimli ahlaksız platformun kitle nezdinde özendirilmesi, toplumu ahlaksız yöntemlerle, kolay para kazanma konusunda teşvik etmektedir. Gelinen noktada, OnlyFans isimli platformun kamu ahlakı ve Türk aile yapısı için ciddi tehlike ettiği aşikardır. Bu gibi platformlara karşı zamanında, sert tedbirler alınmadığı takdirde, kamu ahlakı ve Türk aile yapısı iyice aşınacak ve neticede soysuzlaşacaktır. Bu nedenle başta OnlyFans isimli platform olmak üzere, bu gibi platformların hepsine erişim engeli getirilmelidir.

Sayılan nedenlerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin, kamu ahlakına ve Türk aile yapısına kıymet veren bir vatandaşı olarak OnlyFans isimli sosyal medya platformuna erişim engeli getirilmesini talep ederim.'

OnlyFans Nedir?

OnlyFans Nedir?

OnlyFans 2016 yılında açılmış, video ve içerik paylaşarak para kazanılabilen bir uygulamadır.  Aylık üyelik satın alan kullanıcılar  fotoğraf, video, canlı yayın gibi çeşitli içerikleri görüntüleyebiliyor. İstenildiği takdirde telefona uygulama olarak indirilebilen OnlyFans, web sitesi üzerinden de kullanılabiliyor.

OnlyFans Yaş Sınırı Var mı?

OnlyFans Yaş Sınırı Var mı?

OnlyFans'ın politikasına göre, hesap açmak ve içerikleri görüntülemek isteyen kullanıcılar 18 yaşından büyük olmak zorunda.

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OnlyFans Kayıt Ücreti Ne Kadar?

OnlyFans Kayıt Ücreti Ne Kadar?

150 milyonu aşkın üye (kayıtlı kullanıcı) ve 1.5 milyonun üzerinde içerik üreticisi bulununan OnlyFans içeriklerini görebilmek için 4.99 dolar ödemek gerekiyor. OnlyFans uygulamasının ücreti 49.99 dolara kadar çıkabiliyor. İçerik üreticiler en az 5 dolardan başlayan fiyatlarla bağış veya ücretli gizli mesaj ayarlayabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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