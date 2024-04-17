Müge Anlı'daki Metin Akpınar Olayından Survivor Yaman'ın Hareketine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'daki Metin Akpınar Olayından Survivor Yaman'ın Hareketine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
17 Nisan Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Ünlü gazeteci Müge Anlı'dan olumlu yanıt geldi. Genç kadın bugün yayına çıktı, derdini bir de ATV ekranlarında anlattı.
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu annesi Suphiye Orancı'yı aramak için Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Yayında ablasının babalık davası açtığı Uğur Dündar konusu gündeme geldi. Müge Anlı, Uğur Dündar'ın açıklamasını paylaştı.
Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın son bölümünde Timur, herkesin ortasında Bahar'ın karısı olduğunu açıkladı. Bir güzel de eşini dudaklarından öptü. Seyirci Evren'le birlikte yıkıldı hatta Doruk gibi bayılanlar bile oldu.
Hasan Can Kaya ile Konuşanlar programı yine ilginç bir olaya sahne oldu. Sevgilisinin babasının kendine yürüdüğünü söyleyen kadın herkesi şaşırttı.
Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa'ya gelen partner Kaan Taşaner, oynadığı karakter Giray'ın fragmandan bir fotoğrafını böyle paylaştı...
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Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizilerinden olan Muhteşem Yüzyıl bu kez de oyun olarak karşımıza çıkıyor. The Sandbox üzerinden erişime açılan Muhteşem Yüzyıl oyunu duyurusuyla birlikte ise dizinin hayranları ve goygoyculara gün doğdu!
Kızıl Goncalar'ın geçtiğimiz bölümünde dergaha başı açık girmek isterken başı açık olduğu için bir çocuk tarafından taşlanan Hande'nin sahnesi tartışma yarattı.
Ekranların dikkat çeken magazin programları arasında Söylemezsem Olmaz da var biliyorsunuz. Gündemin en çok konuşulan konularından biri Hadise'nin kameramanın azizliğine uğraması olmuştu. Söylemezsem Olmaz'ın demirbaşı Arto, daha önce Hadise ile yaşadığı dava süreçlerini hiç düşünmeden, hem çirkin eleştirilerde bulundu hem de canlı yayında yaşına başına bakmadan dansının taklidini yaptı.
Survivor All Star'ın en beklenen olaylarından biri birleşme partisine haftalar kala yarışmacıları şarkılarıyla coşturacak o isim belli oldu.
Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Görkem karakteriyle son dönemde adından söz ettiren Özge Özacar, karakterine gelen olumsuz yorumlara rol arkadaşı Sıla Türkoğlu üzerinden yanıt verdi.
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Show TV'nin kısa sürede reytingleri altüst eden dizisi Bahar'ın son bölümü yine ortalığı yıktı geçti. Doruk'a platonik olarak aşık olan Doruk'un serenat yaparak aşkını ilan etmesi izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.
Kaos ve entrikanın asla hız kesmediği Survivor All Star'ın son bölümünde yine ortalığı ayağa kaldıran bir olay yaşandı. Oyun kazanan Yaman'ın Kırmızı takım kadınlarına karşı sevinç gösterisi yapmasına kadınlar karşı çıkarken, o anlar sosyal medyada da tepki topladı.
2012 yılında "Bu Ne Yaa" albümüyle patlama yaşayan ve kariyerinde adım adım ilerleyen Ece Seçkin, hareketli şarkıları ve sahnedeki eğlenceli halleriyle tanıdığımız bir isim. Ancak kendisinin ekran kariyeri çok daha öncesine dayanıyormuş. Ece Seçkin'in Var mısın Yok musun programında şarkı söylediği hallerini görünce inanamayacaksınız...
Show TV'nin reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'ne resmen nazar değmiş ve dizinin Apo'su Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirerek diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan gelirken, Muhabir Online yeni sezonda hangi Apo'nun diziye devam edeceğinin yanıtını aldı.
Survivor All Star'da kaosun dozu asla düşmezken, Mavi takım yarışmacılarından Yasin, Damla ve Seda'nın istatistik kasmak için yaptıkları planları ifşa etti.
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