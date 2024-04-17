Hasan Can Kaya'nın Programına Katılan Kadının Sevgilisinin Babasıyla İlgili İtirafı Herkesi Şaşırttı
Hasan Can Kaya'nın Programına Katılan Kadının Sevgilisinin Babasıyla İlgili İtirafı Herkesi Şaşırttı
Hasan Can Kaya ile Konuşanlar programı yine ilginç bir olaya sahne oldu. Sevgilisinin babasının kendine yürüdüğünü söyleyen kadın herkesi şaşırttı.
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Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programındaki ilginçlikler bitmiyor. Programın geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde yine şaşırtıcı bir olay konuşuldu.
Hasan Can Kaya seyirciler arasındaki genç bir kadına "Sevgilin var mı?" diye sordu ve olaylar gelişti.
Hasan Can "Belki gelini yürüyenlere yüz veriyor mu? Onu öğrenmeye çalışıyordur" deyince genç kadın sözlerine şöyle devam etti:
Benzer şeyleri dizilerde görmüştük ama gerçeğiyle ilk defa karşılaşıyoruz...
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