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Hasan Can Kaya'nın Programına Katılan Kadının Sevgilisinin Babasıyla İlgili İtirafı Herkesi Şaşırttı

Hasan Can Kaya'nın Programına Katılan Kadının Sevgilisinin Babasıyla İlgili İtirafı Herkesi Şaşırttı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
17.04.2024 - 14:34

Hasan Can Kaya ile Konuşanlar programı yine ilginç bir olaya sahne oldu. Sevgilisinin babasının kendine yürüdüğünü söyleyen kadın herkesi şaşırttı.

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Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programındaki ilginçlikler bitmiyor. Programın geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde yine şaşırtıcı bir olay konuşuldu.

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programındaki ilginçlikler bitmiyor. Programın geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde yine şaşırtıcı bir olay konuşuldu.

Hasan Can Kaya seyirciler arasındaki genç bir kadına "Sevgilin var mı?" diye sordu ve olaylar gelişti.

Hasan Can Kaya seyirciler arasındaki genç bir kadına "Sevgilin var mı?" diye sordu ve olaylar gelişti.

Genç kadın: 'Hoşlandığım biri vardı aynı sınıftaydık. Sonrasında ben çocukla konuşmaya başladım. Bayağı bir ilerledi çocukla konuşmamız. Ondan sonrasında bunun babası Instagramdan bana istek attı. Biz de aramızda dalga geçiyoruz şey diyoruz babası herhalde gelinini tanımaya çalışıyor. Ben de isteği kabul ettim. Babası bir anda bana yürümeye başladı. Nereli olduğumu falan sordu sonra asıldığını anladım.' şeklinde yanıt verdi.

Hasan Can "Belki gelini yürüyenlere yüz veriyor mu? Onu öğrenmeye çalışıyordur" deyince genç kadın sözlerine şöyle devam etti:

Hasan Can "Belki gelini yürüyenlere yüz veriyor mu? Onu öğrenmeye çalışıyordur" deyince genç kadın sözlerine şöyle devam etti:

'Ben de dayanamayıp hoşlandığım çocuğa söyledim. Tanıyor musun bu adamı dedim. 'Evet, babam' dedi. Çocuk yazışmaları görünce yerin dibine girip sonra gitti. Sonrasında da 'Konuşmak istemiyorum' deyip beni engelledi.'

Benzer şeyleri dizilerde görmüştük ama gerçeğiyle ilk defa karşılaşıyoruz...

Benzer şeyleri dizilerde görmüştük ama gerçeğiyle ilk defa karşılaşıyoruz...

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