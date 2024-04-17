Hasan Can Kaya'nın Programına Katılan Kadının Sevgilisinin Babasıyla İlgili İtirafı Herkesi Şaşırttı

Genç kadın: 'Hoşlandığım biri vardı aynı sınıftaydık. Sonrasında ben çocukla konuşmaya başladım. Bayağı bir ilerledi çocukla konuşmamız. Ondan sonrasında bunun babası Instagramdan bana istek attı. Biz de aramızda dalga geçiyoruz şey diyoruz babası herhalde gelinini tanımaya çalışıyor. Ben de isteği kabul ettim. Babası bir anda bana yürümeye başladı. Nereli olduğumu falan sordu sonra asıldığını anladım.' şeklinde yanıt verdi.