Müge Anlı'da Üvey Oğluyla Kaçan Kadından Survivor Yunanistan Birleşme Partisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'da Üvey Oğluyla Kaçan Kadından Survivor Yunanistan Birleşme Partisine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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1. Survivor All Star'ın birleşme partisi son yılların en sönük geçen partisi olarak tarihe geçti. Beğenilmeyerek çok konuşulan partinin ardından Survivor Yunanistan'ın birleşme partisinden görüntüler geldi. Fazlasıyla eğlendikleri görünen Yunan ekibine kıskançlık dolu yorumlar gecikmedi.
2. Gündemi çok yakından takip eden Bahar dizisinde bu kez de sosyal medyada gündem olan "mararlabarba" videosuna gönderme yapıldı. Timur'un oyunculuk çalışmaları için bu sesleri çıkardığı sahneyi fark edenler kahkahaya boğuldu.
3. Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti tüm kaosuyla sezona devam ediyor. Yeni sezon onayını almasının ardından izleyicisini mutluluğa boğan dizide sezon finali öncesi olaylar giderek karışmıştı. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi verilen fragmanda Doğa'nın odasından bir detay izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
4. Gelmiş geçmiş en sevilen dizilerden biri olan Avrupa Yakası hala gündemimizi meşgul ediyor. Dizide bir vedaya yol açan ve çok az kişinin bildiği bir gerçek yeniden gündem oldu.
5. Elon Musk ile birlikte sık sık X uygulamasına dair yenilikler yapılmaya başladı. Sıradaki yenilik ise X’in CEO’su Linda Yaccarino tarafından duyuruldu. CEO X’in TV uygulaması için çalışmaların yapıldığını paylaştı ve birkaç özelliğinden bahsetti.
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6. Müge Anlı'nın programına katılan Umut Yetkin eşi Tuğçe ve oğlu Mustafa'nın kaçtıklarını iddia etmişti. Eşinin 8 yaşındaki çocuklarını da yanlarına alması üzerine Aile Bakanlığı'na seslenmiş; bunun üzerine kaçan eşi ve oğlu programa katılıp iddiaları yanıtlamıştı. Müge Anlı'nın umursamaz tavırları karşısında Tuğçe'ye söyledikleri gündem oldu.
7. Kızıl Goncalar'da 15 yaşındaki Zeynep'in Cüneyd'le zorla evlendirilmek istenmesi sık sık tepkilere yol açıyor. Ancak yönetmen Ömür Atay, dizide Zeynep ve Cüneyd arasında bir "aşk bağı" olmayacağını ve bunun düşünülmesine imkan verecek sahnelerin yazılmayacağını açıklamıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ikili arasında görülen romantik sahne izleyiciyi kızdırdı!
8. 18 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Türk dizi tarihinin en uzun süren dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, yeni sezon onayını da almayı başarmıştı. Dizide Mesut Komiseri canlandıran Şevket Çoruh geçtiğimiz sezon ayrıldığı dizide miadını doldurduğunu açıklamıştı. Birsen Altuntaş, ünlü oyuncuyla ilgili bomba gibi bir iddia ortaya attı.
9. Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarından Yunus Emre programın heyecan ve kaos seviyesini üst kademede tutarken, ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı "hiç değişmemiş" dedirtti.
10. ATV ekranlarında yıllardır sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla fenomen haline gelen Müge Anlı'nın, Güven Bana yarışmasındaki 23 Nisan sorusu yeniden gündem oldu.
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11. NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar sezona damgasını vurmaya devam ederken, bir tarikatın ana unsur olduğu dizideki zikir sahnelerinin nasıl çekildiği ortaya çıktı.
12. Müge Anlı'nın programına katılan Umut Yetkin'in başına gelenler tüm Türkiye'yi şoke etti. Birlikte kaçan karısı Tuğçe ve 19 yaşındaki oğlu Mustafa'nın elinden 8 yaşındaki kızı Melodi'yi kurtarma hikayesi izleyicileri derinden üzdü. Bugünkü programa katılan Tuğçe ve Mustafa'nın söylemlerinin ardından yetkililer devreye girdi.
13. Survivor All Star en olaylı sezonlardan biri olarak ekranlara gelmeye devam ederken, bir X kullanıcısı sezon boyunca Mavi takıma yapılan haksızlıkları sıraladı. Ortaya attığı iddialar ise epey gerginlik yaratan cinsten.
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