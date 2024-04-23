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Survivor'da Mavi Takıma Yapılan Haksızlıkları Sıralayan Kullanıcıdan Şoke Eden İddialar!

Survivor'da Mavi Takıma Yapılan Haksızlıkları Sıralayan Kullanıcıdan Şoke Eden İddialar!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 12:16

Survivor All Star en olaylı sezonlardan biri olarak ekranlara gelmeye devam ederken, bir X kullanıcısı sezon boyunca Mavi takıma yapılan haksızlıkları sıraladı. Ortaya attığı iddialar ise epey gerginlik yaratan cinsten.

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Olaylı bir şekilde başlayan Survivor All Star'da o kadar fazla kaotik olay yaşandı ki artık sayamaz olduk.

Olaylı bir şekilde başlayan Survivor All Star'da o kadar fazla kaotik olay yaşandı ki artık sayamaz olduk.

Sezon başında takımların dengesiz kurulup Kırmızı takımın haftalarca oyun kaybetmesinden tutun da iki takımı eşit hale getireyim derken Mavi takımın dağılmasına kadar Survivor'da bazı şeyler ters gitti.

Sezon başında takımların dengesiz kurulup Kırmızı takımın haftalarca oyun kaybetmesinden tutun da iki takımı eşit hale getireyim derken Mavi takımın dağılmasına kadar Survivor'da bazı şeyler ters gitti.

Birleşme partisinin yaşandığı ve olayın bireysele dönüştüğü Survivor'da her saniye gergin bir şekilde ilerlerken, bir X kullanıcısı Survivor'da Mavi takıma yapılan haksızlıkları flood haline getirip şoke eden iddialarda bulundu.

Birleşme partisinin yaşandığı ve olayın bireysele dönüştüğü Survivor'da her saniye gergin bir şekilde ilerlerken, bir X kullanıcısı Survivor'da Mavi takıma yapılan haksızlıkları flood haline getirip şoke eden iddialarda bulundu.

İşte şaşırtan iddiaların yer aldığı flood:

İşte şaşırtan iddiaların yer aldığı flood:
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