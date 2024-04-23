Dalaka Yine Harika Olmuş: Survivor Yunanistan'ın Bizimkine Bin Basan Birleşme Partisi Fazla Renkli Geçmiş!

Survivor All Star'ın birleşme partisi son yılların en sönük geçen partisi olarak tarihe geçti. Beğenilmeyerek çok konuşulan partinin ardından Survivor Yunanistan'ın birleşme partisinden görüntüler geldi. Fazlasıyla eğlendikleri görünen Yunan ekibine kıskançlık dolu yorumlar gecikmedi.