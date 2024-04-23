Kızıl Goncalar'daki Zikir Sahnesinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
Kızıl Goncalar'daki Zikir Sahnesinin Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
NOW ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar sezona damgasını vurmaya devam ederken, bir tarikatın ana unsur olduğu dizideki zikir sahnelerinin nasıl çekildiği ortaya çıktı.
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NOW ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Kızıl Goncalar her bölümüyle heyecanı ikiye katlamaya devam ediyor.
Faniler adlı bir tarikatı ana merkezine alan dizi cesur konusuyla ilgiyle takip edilirken, dizideki tarikat sahneleri ayrıca ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Dizideki tarikat mensuplarının zikir çektiği sahneler ilgiyle takip edilirken, Muhammed Genç isimli TikTok kullanıcısı Kızıl Goncalar'daki zikir sahnelerinin nasıl çekildiğinin kamera arkasını paylaştı.
Kadınların yer aldığı bir zikir sahnesinin yönetimini yapan Genç, o anları paylaşarak izleyicilerin kafasındaki büyük bir soru işaretini giderdi.
İşte Kızıl Goncalar'ın kamera arkası:
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