Övmeye Doyamadı: Özgür Demirtaş, Kızıl Goncalar Oyuncularına Tek Tek Yorum Yaptı!
Övmeye Doyamadı: Özgür Demirtaş, Kızıl Goncalar Oyuncularına Tek Tek Yorum Yaptı!
Yayın döneminde bomba etkisi yaratan Kızıl Goncalar enfes hikâyesi ve oyunculuklarıyla Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ederken, finans profesörü Özgür Demirtaş X hesabından dizinin her oyuncusu için ayrı yorum yaptı.
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Sezon ortasında yayınlanmasına rağmen reytingleri altüst eden Kızıl Goncalar, Pazartesi akşamları resmen rakipsiz bir şekilde yoluna devam ediyor.
Kızıl Goncalar cesur konusuyla her bölüm ilgi odağı olmaya devam ederken izleyicileri arasında sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan finans profesörü Özgür Demirtaş da var.
Diziyi ilgiyle takip eden Demirtaş ara sıra bazı sahneler için yorum bile yaparken geçtiğimiz günlerde dizi oyuncuları için ayrı ayrı yorum yazacağını belirtmişti.
Sonunda o an geldi ve Özgür Demirtaş merakla beklenen yazısını bugün paylaştı.
İşte Özgür Demirtaş'ın çok konuşulacak oyuncu yorumları:
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