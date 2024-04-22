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Fatih'in Doğa'yı Kıskanmaktan Kudurduğu Kızılcık Şerbeti Fragmanı Zevkten Dört Köşe Etti!

Fatih'in Doğa'yı Kıskanmaktan Kudurduğu Kızılcık Şerbeti Fragmanı Zevkten Dört Köşe Etti!

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 22:32

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti yine bomba bir fragman yayınladı. Fatih'in Doğa'yı kıskanmaktan kudurduğu Şerbo yine seyir zevki enfes bir bölümle gelirken o fragmana yorum yağdı.

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Aldığı reytinglerle her Cuma akşamına damga vuran Kızılcık Şerbeti yine enfes bir fragman yayınladı.

Aldığı reytinglerle her Cuma akşamına damga vuran Kızılcık Şerbeti yine enfes bir fragman yayınladı.

Doğa'nın Giray'la samimiyetinin arttığı fragmanda Doğa'mız için sevinç naraları atarken, diğer sahnede kıskançlıktan kudum kudum kuduran bir Fatih'le karşılaşıyoruz.

Doğa'nın Giray'la samimiyetinin arttığı fragmanda Doğa'mız için sevinç naraları atarken, diğer sahnede kıskançlıktan kudum kudum kuduran bir Fatih'le karşılaşıyoruz.

Doğa'yı kıskandığını cümle alem duyan Fatih'in beter olmasını dilediğimiz fragmanda karısı Görkem'den uyarı alması da ayrıca keyif verdi.

Doğa'yı kıskandığını cümle alem duyan Fatih'in beter olmasını dilediğimiz fragmanda karısı Görkem'den uyarı alması da ayrıca keyif verdi.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin kaos dolu fragmanı:

Gelen yorumlar da burada:

Gelen yorumlar da burada:
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