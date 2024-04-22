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Araları Kötüydü: Survivor'a Giden Demet Akalın, Aleyna Kalaycıoğlu Hakkında Konuştu!

Araları Kötüydü: Survivor'a Giden Demet Akalın, Aleyna Kalaycıoğlu Hakkında Konuştu!

Acun Ilıcalı Demet Akalın survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 21:58

Survivor All Star'ın birleşme partisine giden Demet Akalın, burada kavgalı olduğu Aleyna Kalaycıoğlu ile samimi anlar yaşamış ve bunlar sosyal medyada gündem olmuştu. Akalın söz konusu yakınlık hakkında programında açıklama yaptı.

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Survivor'ın en çok beklenen anı sonunda geldi ve Acun Ilıcalı birleşme partisine Demet Akalın'ı getirdi.

Survivor'ın en çok beklenen anı sonunda geldi ve Acun Ilıcalı birleşme partisine Demet Akalın'ı getirdi.

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında sosyal medya hesabından pek de iyimser olmayan yorumlar yapan Demet Akalın'ın birleşme partisinde Aleyna'yla samimi halleri izleyicilerin gözünden kaçmazken söz konusu olaya bir açıklama geldi.

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında sosyal medya hesabından pek de iyimser olmayan yorumlar yapan Demet Akalın'ın birleşme partisinde Aleyna'yla samimi halleri izleyicilerin gözünden kaçmazken söz konusu olaya bir açıklama geldi.

Aleyna'yla beraber şarkı söyleyen ve hatta dansçılarını ona veren Demet Akalın, TV8'de sunduğu gündüz kuşağı programında bu yakınlık hakkında açıklama yaptı.

Aleyna'yla beraber şarkı söyleyen ve hatta dansçılarını ona veren Demet Akalın, TV8'de sunduğu gündüz kuşağı programında bu yakınlık hakkında açıklama yaptı.

"Aramızdaki buzlar çözüldü" diyen Akalın, Acun Medya'nın aracılık etmesiyle Aleyna'ya dansçılarını verdiğini belirtti.

"Aramızdaki buzlar çözüldü" diyen Akalın, Acun Medya'nın aracılık etmesiyle Aleyna'ya dansçılarını verdiğini belirtti.

İşte o açıklama:

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