Tarikatı İnceleyecek: Kızıl Goncalar Kadrosuna Bomba İsim Geliyor!
Tarikatı İnceleyecek: Kızıl Goncalar Kadrosuna Bomba İsim Geliyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın senaryosunda bomba gelişmeler yaşanıyor. Diziye Faniler tarikatını araştıracak bir savcı gelirken, o savcıyı hangi oyuncunun canlandıracağı belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar'ın hikâyesi tam gaz ilerlerken, senaryoda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Tarikat detayıyla öne çıkan Kızıl Goncalar'ın her bölümü heyecanı zirveye taşırken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizideki Faniler tarikatını zor anlar bekliyor.
Faniler tarikatını incelemek için diziye bir savcı karakterinin geleceği iddia edilirken beklenen haber sonunda geldi ve Birsen Altuntaş anlaşmaya varılan oyuncuyu açıkladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizideki Savcı Evren karakterine Didem İnselel hayat verecek.
Altuntaş'ın haberine göre İnselel'in karakteri, Fani tarikatını inceleyecek ve Cüneyd ile Zeynep’in birlikteliğini sorgulayacak.
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