Görüş Bildir
Haberler
TV
Tarikatı İnceleyecek: Kızıl Goncalar Kadrosuna Bomba İsim Geliyor!

Tarikatı İnceleyecek: Kızıl Goncalar Kadrosuna Bomba İsim Geliyor!

Kızıl Goncalar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 19:49

NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın senaryosunda bomba gelişmeler yaşanıyor. Diziye Faniler tarikatını araştıracak bir savcı gelirken, o savcıyı hangi oyuncunun canlandıracağı belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
İçeriğin Devamı Aşağıda

NOW ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar'ın hikâyesi tam gaz ilerlerken, senaryoda yeni gelişmeler yaşanıyor.

NOW ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Kızıl Goncalar'ın hikâyesi tam gaz ilerlerken, senaryoda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Tarikat detayıyla öne çıkan Kızıl Goncalar'ın her bölümü heyecanı zirveye taşırken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizideki Faniler tarikatını zor anlar bekliyor.

Tarikat detayıyla öne çıkan Kızıl Goncalar'ın her bölümü heyecanı zirveye taşırken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizideki Faniler tarikatını zor anlar bekliyor.

Faniler tarikatını incelemek için diziye bir savcı karakterinin geleceği iddia edilirken beklenen haber sonunda geldi ve Birsen Altuntaş anlaşmaya varılan oyuncuyu açıkladı.

Faniler tarikatını incelemek için diziye bir savcı karakterinin geleceği iddia edilirken beklenen haber sonunda geldi ve Birsen Altuntaş anlaşmaya varılan oyuncuyu açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizideki Savcı Evren karakterine Didem İnselel hayat verecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizideki Savcı Evren karakterine Didem İnselel hayat verecek.

Altuntaş'ın haberine göre İnselel'in karakteri, Fani tarikatını inceleyecek ve Cüneyd ile Zeynep’in birlikteliğini sorgulayacak.

Altuntaş'ın haberine göre İnselel'in karakteri, Fani tarikatını inceleyecek ve Cüneyd ile Zeynep’in birlikteliğini sorgulayacak.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın