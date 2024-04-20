Acun Ilıcalı, Survivor'da "Cinsellik Nasıl Oluyor?" Sorusunu Yanıtladı!
Acun Ilıcalı, Survivor'da "Cinsellik Nasıl Oluyor?" Sorusunu Yanıtladı!
Survivor tarihi boyunca izleyicilerin en merak ettiği konulardan biri hiç şüphesiz yarışmacıların cinsel ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları oldu. Acun Ilıcalı bu soruya sonunda yanıt verdi.
KAYNAK: 343 Dijital/ YouTube
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Yıllardır aşina olduğumuz Survivor'da izleyiciler pek çok detayı merak etse de bunların başında cinsellik geliyor.
6 ay boyunca bir adada kalan yarışmacıların cinsel ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları büyük soru işareti yaratırken, Acun Ilıcalı bu soruya yıllar sonra yanıt verdi.
343 Dijital'in YouTube kanalına konuk olan Ilıcalı yarışma hakkındaki soruları yanıtlarken, sunucunun cinsellik sorusuna şu yanıtı verdi:
"İnsanın o tip konularda kafasındakileri gerçekleştiremeyeceği bir ortam olduğu zaman vücut bunu kapatır kendine. Yani zaten kadın-erkek başka yerlerde kalıyorlar."
"Aynı yerde kalmıyorlar. Bir de o konu Survivor'da bizim alanımızda olan bir konu değil. Ama romantik ilişkiler oldu mu oldu."
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İşte Acun Ilıcalı'nın cinsellik açıklaması:
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