Çimen'in Başını Açtığı Kızılcık Şerbeti Fragmanı Ortalığı Karıştırdı!
Çimen'in Başını Açtığı Kızılcık Şerbeti Fragmanı Ortalığı Karıştırdı!
Kızılcık Şerbeti yine seyir zevki enfes bir bölümle ekranlara gelirken bölümün ardından yayınlanan fragman resmen çıtayı arşa çıkardı. Şerbo izleyicileri de bu fragmanı yorumsuz bırakmadı.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine reytingleri altüst ederken yeni bölüm fragmanının heyecan seviyesi herkesi şaşırttı.
Olayların arka arkaya patladığı dizide Çimen'in başını açması, Fatih'in Doğa'yı kıskanması, Pembe'nin gerçekleri fark etmesi ve Nursema'nın Umut'u basması gibi konular işlenirken bir sonraki bölümü merakla bekler olduk.
Fragmanı Pinko gibi izlediğimiz diziyi 1 hafta beklemek çok zor olsa da izleyiciler bu fragmana yorum yağdırdı.
Önce fragmanı bırakalım:
Burada da gelen tepkilerden bazıları var:
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