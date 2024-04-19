Atatürk'e Bebekken Söylenen Ninni, Kızılcık Şerbeti'nde Cemre'ye Söylendi!

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yine çok dokunaklı bir sahne yaşandı. Cemre'yi uyutmaya çalışan Ömer ve Kıvılcım'ın Cemre'ye Atatürk'e bebekken söylenen ninniyi söyleyerek uyutmaları resmen içimizi ısıttı.