Atatürk'e Bebekken Söylenen Ninni, Kızılcık Şerbeti'nde Cemre'ye Söylendi!
Atatürk'e Bebekken Söylenen Ninni, Kızılcık Şerbeti'nde Cemre'ye Söylendi!
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yine çok dokunaklı bir sahne yaşandı. Cemre'yi uyutmaya çalışan Ömer ve Kıvılcım'ın Cemre'ye Atatürk'e bebekken söylenen ninniyi söyleyerek uyutmaları resmen içimizi ısıttı.
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Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara geldi.
Şerbomuzdan kaos bir türlü eksik olmazken son bölümde içimizi ısıtan bir sahne yaşandı.
Cemre'yle ilgilenen Kıvılcım ve Ömer Şerbo bebemizi bir türlü uyutamayınca Ömer'in şahane fikriyle karşılaştık.
Ömer, Cemre'yi Atatürk'e bebekken söylenen ninniyle uyuturken bu ince düşünce hepimizi mest etti.
İşte o sahne:
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Siz bu sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
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