Görüş Bildir
Haberler
TV
Atatürk'e Bebekken Söylenen Ninni, Kızılcık Şerbeti'nde Cemre'ye Söylendi!

Atatürk'e Bebekken Söylenen Ninni, Kızılcık Şerbeti'nde Cemre'ye Söylendi!

Atatürk Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 23:42

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yine çok dokunaklı bir sahne yaşandı. Cemre'yi uyutmaya çalışan Ömer ve Kıvılcım'ın Cemre'ye Atatürk'e bebekken söylenen ninniyi söyleyerek uyutmaları resmen içimizi ısıttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara geldi.

Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara geldi.

Şerbomuzdan kaos bir türlü eksik olmazken son bölümde içimizi ısıtan bir sahne yaşandı.

Şerbomuzdan kaos bir türlü eksik olmazken son bölümde içimizi ısıtan bir sahne yaşandı.

Cemre'yle ilgilenen Kıvılcım ve Ömer Şerbo bebemizi bir türlü uyutamayınca Ömer'in şahane fikriyle karşılaştık.

Cemre'yle ilgilenen Kıvılcım ve Ömer Şerbo bebemizi bir türlü uyutamayınca Ömer'in şahane fikriyle karşılaştık.

Ömer, Cemre'yi Atatürk'e bebekken söylenen ninniyle uyuturken bu ince düşünce hepimizi mest etti.

Ömer, Cemre'yi Atatürk'e bebekken söylenen ninniyle uyuturken bu ince düşünce hepimizi mest etti.

İşte o sahne:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz bu sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın