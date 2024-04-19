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18 Yıldır Devam Eden Arka Sokaklar'dan Yeni Sezon Açıklaması!

18 Yıldır Devam Eden Arka Sokaklar'dan Yeni Sezon Açıklaması!

Arka Sokaklar
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 21:29

Tam 18 yıldır her Cuma akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, Erler Film'den Kanal D İç Yapımlar'a devredilmişti. Yayın döneminin bitmesine az kalan şu günlerde Arka Sokaklar'ın akıbeti belirsiz olurken, beklenen açıklama sonunda geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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Kanal D'nin mihenk taşı Arka Sokaklar tam 18 yıldır ekran yolculuğuna devam ediyor.

Kanal D'nin mihenk taşı Arka Sokaklar tam 18 yıldır ekran yolculuğuna devam ediyor.

Dizi sadık izleyici kitlesiyle onca yıla rağmen reyting başarısını sürdürürken, dizinin yapım şirketi Erler Yapım yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 42 bölümlüğüne Kanal D İç Yapımlar'a devredilmişti.

Dizi sadık izleyici kitlesiyle onca yıla rağmen reyting başarısını sürdürürken, dizinin yapım şirketi Erler Yapım yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 42 bölümlüğüne Kanal D İç Yapımlar'a devredilmişti.

Dizinin yaratıcısı Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından dizinin akıbetinin ne olacağı merak konusu olurken, söz konusu olaya İlker İnanoğlu'ndan yanıt geldi.

Dizinin yaratıcısı Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından dizinin akıbetinin ne olacağı merak konusu olurken, söz konusu olaya İlker İnanoğlu'ndan yanıt geldi.

Birsen Altuntaş'a konuşan İnanoğlu, "Henüz Kanal D ile bu konuyu konuşmadık" yanıtı verirken, Kanal D'nin 19. sezon için istekliği olduğunu belirtti.

Birsen Altuntaş'a konuşan İnanoğlu, "Henüz Kanal D ile bu konuyu konuşmadık" yanıtı verirken, Kanal D'nin 19. sezon için istekliği olduğunu belirtti.

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