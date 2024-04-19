Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar, Karakterinin Tesettürü Hakkında Konuştu!
Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar, Karakterinin Tesettürü Hakkında Konuştu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar, Birsen Altuntaş'ın sorularına yanıt verdi. Özacar, karakterinin tesettürü hakkında açıklama yaptı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Ekranda fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti kadroya dahil olan Özge Özacar'la hikâyesine devam ediyor.
Diziye Görkem karakteriyle dahil olan Özacar, karakterini muazzam canlandırmasıyla hepimizi sinir kat sayılarıyla oynarken, Görkem'in türbanlı ve açık olarak iki farklı hayat sürmesi hikâyesini bambaşka bir yere götürüyor.
Görkem'in yaşayacakları izleyicileri meraklandırırken, role hayat veren Özge Özacar, Birsen Altuntaş'ın sorularını yanıtladı.
Dizideki karakterinin tesettürlü olması konusundaki soruları yanıtlayan Özacar verdiği yanıtlarla gündem oldu.
“O karakterin kıyafeti neyi gerektiriyorsa onu giyiyorum. Şey gibi düşün açık bir hanımefendiyi oynadığımda “Açık bir hanımefendiyi olmak nasıl diye sorar mısınız? Sormazsınız…”
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“Çok açıkçası orada kostüm bazlı bakmıyorum. ‘O karakteri nasıl daha doğru verebilirim’ kısmındayım. Çünkü hani açık bir hanımefendi de olsam kapalı bir hanımefendi de olsam o karakterin giydiği kıyafeti bir seçimdir."
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