Survivor Kardeniz'den Aleyna Kalaycıoğlu'nun Birleşme Partisi Kıyafetine Açıklama!
Survivor Kardeniz'den Aleyna Kalaycıoğlu'nun Birleşme Partisi Kıyafetine Açıklama!
Survivor All Star'da beklenen an geldi ve birleşme partisinden ilk görseller sosyal medyaya düştü. Demet Akalın'ın konuk olacağı gece şimdiden merak konusu olurken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun kıyafeti gündeme bomba gibi düştü.
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Bir Survivor klasiği olan birleşme partisi sonunda geldi çattı.
Demet Akalın'ın konuk sanatçı olarak yer alacağı birleşme partisinden ilk görseller gelirken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun kıyafeti dikkatlerden kaçmadı.
Aleyna'nın birleşme partisi kombinine sosyal medyadan yoğun tepki gelirken, eski yarışmacılardan Kardeniz elenmeden önce Aleyna'yla diyaloğunu paylaştı.
Birleşme partisi için sponsor markanın kıyafet verdiğini ya da yarışmacıların kendilerinin getirdiğini belirten Kardeniz, Aleyna'nın bir totem yaptığını da ekledi.
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