Reyting Kurbanı Oldu: TRT'nin Sevilen Dizisi Final Kararı Aldı!
Reyting Kurbanı Oldu: TRT'nin Sevilen Dizisi Final Kararı Aldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/t...
TRT 1 dizileri reyting sıralamasında ilk sıralarda yer alırken, beklentiyi tam olarak veremeyen bir dizi için ani final kararı alındı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1, yayınladığı dizilerle her sezona damga vurmaya devam ediyor.
Özellikle tarihi dizilere önem veren TRT 1, bunun dışında Gönül Dağı, Teşkilat, Bir Sevdadır, Kara Ağaç Destanı, Kül Masalı gibi yapımlarla da reytinglerde iyi oranlar elde ederken bir dizisi için ani veda kararı aldı.
O dizi ise henüz birkaç haftadır yayında olan Bir Sevdadır oldu.
11 bölümdür ekranlarda olan Bir Sevdadır beklenen reyting başarısını bir türlü elde edemezken TRT 1, Çarşamba akşamları yayınlanan dizi için final kararı aldı.
Bir Sevdadır, 1 Mayıs Çarşamba günü 13. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.
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