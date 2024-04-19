Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Yeni Partneri Giray Hakkında Şaşkınlık Yaratan Bilgi!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar ve Giray'ı arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı. Diziye sonradan dahil olan Giray karakterinin Rüzgar'la çok önceden tanıştığı Kızılcık Şerbeti resmi hesabından duyuruldu.