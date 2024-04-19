Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Yeni Partneri Giray Hakkında Şaşkınlık Yaratan Bilgi!
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın Yeni Partneri Giray Hakkında Şaşkınlık Yaratan Bilgi!
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Rüzgar ve Giray'ı arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı. Diziye sonradan dahil olan Giray karakterinin Rüzgar'la çok önceden tanıştığı Kızılcık Şerbeti resmi hesabından duyuruldu.
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti tam gaz devam ederken, diziye geçtiğimiz haftalarda Giray karakteri dahil olmuştu.
Doğa'nın yeni partneri Giray Şifacıgil olarak karşımıza çıkan karakteri Kaan Taşaner canlandırırken, Giray hakkında henüz çok az bilgi olması izleyicileri resmen çıldırıyor.
Fatih'in perişan ettiği Doğa'nın bir daha üzülmesini istemeyen izleyiciler Giray'ın her hareketini ölçüp tartarken, Kızılcık Şerbeti resmi hesabı Giray hakkında bomba bir bilgi verdi.
Dizinin resmi X hesabı, Giray ve Rüzgar'ın çok eski arkadaş olduklarını paylaşarak izleyicilerin yüreğine su serpti.
Tabii dizide herkesin birbiriyle bağlantılı olması biraz illallah ettirdi.
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