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Merakla Beklenen Survivor Birleşme Partisinden İlk Fotoğraf Geldi!

Merakla Beklenen Survivor Birleşme Partisinden İlk Fotoğraf Geldi!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 15:58

Survivor'ın en beklenen anlarından biri hiç şüphesiz birleşme partisidir. İki takımın aynı adaya geçtiği bu parti sonunda gelirken, birleşme partisinden ilk fotoğraf yayınlandı.

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Survivor All Star'ın aylardır beklenen birleşme partisi sonunda geldi çattı.

Survivor All Star'ın aylardır beklenen birleşme partisi sonunda geldi çattı.

İki takımın aynı adada yaşamaya başlayıp oyunların bireysele döneceği birleşme partisine Acun Ilıcalı daima özen gösterirken, bu sezonki partide de yine bomba bir isim var.

İki takımın aynı adada yaşamaya başlayıp oyunların bireysele döneceği birleşme partisine Acun Ilıcalı daima özen gösterirken, bu sezonki partide de yine bomba bir isim var.

Birleşme partisine sıkı bir Survivor izleyicisi Demet Akaln'ı davet eden Acun Ilıcalı iddialı bir bölümle bu partiyi ekranlara taşımaya hazırlanırken, birleşme partisinden ilk görsel de geldi.

Birleşme partisine sıkı bir Survivor izleyicisi Demet Akaln'ı davet eden Acun Ilıcalı iddialı bir bölümle bu partiyi ekranlara taşımaya hazırlanırken, birleşme partisinden ilk görsel de geldi.

Survivor'da sahne alan Demet Akalın burada yeni şarkısını seslendirirken, yarışmacılardan Yasin, Merve, Aleyna ve Nagihan'la fotoğraf paylaştı.

Survivor'da sahne alan Demet Akalın burada yeni şarkısını seslendirirken, yarışmacılardan Yasin, Merve, Aleyna ve Nagihan'la fotoğraf paylaştı.

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Hermione Granger

Demet bayağı yataktan kalkıp gelmiş, terliğini bile değiştirememiş :))) Merve herhalde ayakkabı olayını adada tamamen çıkarmış hayatından.. Bu arada birleşme... Devamını Gör

Esat Bora

Birleşme partisi derken?🙄