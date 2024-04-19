Furkan Dede, Barış Murat Yağcı'nın En Karizmatik Survivor Yarışmacısı Seçilmesine Kahkaha Attı
Furkan Dede, Barış Murat Yağcı'nın En Karizmatik Survivor Yarışmacısı Seçilmesine Kahkaha Attı
Survivor'da yaşananların analizinin yapıldığı Survivor Ekstra'da şaşırtan anlar yaşandı. Murat Özarı, Barış Murat Yağcı'yı en karizmatik Survivor yarışmacısı seçerken, Furkan Dede'nin tepkisine görenler inanamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star'ın analizinin yapıldığı Survivor Ekstra'da yarışmayı aratmayacak kaos ve tartışmalar hız kesmezken, son bölümde viral olan anlar yaşandı.
Programın yorumcularından Murat Özarı, Survivor tarihinin en karizmatik yarışmacılarını konuşurken, ilk sıra için beklenmedik bir isim verdi.
O isim ise yarıştığı sezona damga vuran Barış Murat Yağcı.
Özarı, Barış Murat Yağcı için en karizmatik Survivor yarışmacısı derken, söz konusu bu ifadeye programın sunucusu Furkan Dede sessiz kalamadı.
Barış Murat Yağcı yorumu sonrasında Furkan Dede kahkahalara boğulurken, o anlar sosyal medyada gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın