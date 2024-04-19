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Kurt Adama Dönmesine Çeyrek Kala Tıraş Olan Survivor Ogeday'ın Muhteşem Değişimi!

Kurt Adama Dönmesine Çeyrek Kala Tıraş Olan Survivor Ogeday'ın Muhteşem Değişimi!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 22:16

Survivor All Star'da Ogeday'ın saç ve sakalının önlenemez uzayışı sık sık sosyal medyada gündem olurken, birleşme partisi öncesinde tıraş olan Ogeday'ın değişimi herkesi şaşırttı.

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Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından Ogeday yarışmaya ilk geldiği görünümünden çok uzak bir noktada.

Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından Ogeday yarışmaya ilk geldiği görünümünden çok uzak bir noktada.

Saç ve sakalı önlenemez bir şekilde uzayan Ogeday'ın bu hali sosyal medyada sık sık gündem olurken, sonunda beklenen an geldi.

Saç ve sakalı önlenemez bir şekilde uzayan Ogeday'ın bu hali sosyal medyada sık sık gündem olurken, sonunda beklenen an geldi.

Birleşme partisi öncesi tüm yarışmacılar Survivor kuaförünün elinden geçerken Ogeday'ın değişimi en merak edileni oldu.

Birleşme partisi öncesi tüm yarışmacılar Survivor kuaförünün elinden geçerken Ogeday'ın değişimi en merak edileni oldu.

Tıraş olmasının ardından bambaşka birine dönüşen Ogeday "Yeni gelmedim, geri geldim" derken bu enfes değişime yorum yağdı.

Tıraş olmasının ardından bambaşka birine dönüşen Ogeday "Yeni gelmedim, geri geldim" derken bu enfes değişime yorum yağdı.

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