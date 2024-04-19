Nilay'ın Görkem'i Patır Patır Patlattığı Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Nilay'ın Görkem'i Patır Patır Patlattığı Kızılcık Şerbeti'nin Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yine kaosa doyduk. Bir bölüme bu kadar entrika nasıl sığdırılabilir anlam veremezken, Kızılcık Şerbeti izleyicileri sosyal medyayı resmen etkileşim yağmuruna tuttu.
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine kaotik yönü yüksek bir bölüm olarak ekranlara geldi.
Görkem'in sarhoş olması, annesinin vefatı derken bölüm sonunda Umut'un Nursema'yı aldatması damgasını vurdu.
Özgüvensizliğin kitabını yazan Umut'a ne desek az olsa da Şerbo izleyicileri dizinin son bölümünü yorumsuz bırakmadılar.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:
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