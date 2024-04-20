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Ağzımız Açık İzledik: Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ve Rüzgar'ın Ateşli Sahnesine Tepkiler

Ağzımız Açık İzledik: Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ve Rüzgar'ın Ateşli Sahnesine Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 11:52

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde beklenmedik bir şey oldu ve Nursema ve Rüzgar'ın yasak ilişki yaşadığı bir sahneyle karşılaştık. Bu sahnenin Umut'un rüyası olduğunu sonradan öğrensek de o dakikalarda hop oturup hop kalktık.

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yine hop oturup hop kalktık diyebiliriz.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yine hop oturup hop kalktık diyebiliriz.

Umut'un Nursema'yı aldattığı bölüm hepimizin sinir kat sayılarıyla oynarken henüz bu sahneye gelmeden dumur eden anlar yaşandı.

Umut'un Nursema'yı aldattığı bölüm hepimizin sinir kat sayılarıyla oynarken henüz bu sahneye gelmeden dumur eden anlar yaşandı.

Rüzgar ve Nursema'nın Rüzgar'ın evinde buluştuğunu izlediğimiz dizide ikili epey ateşli dakikalar geçirirlerken, Umut da tüm bunlara şahit oluyordu.

Rüzgar ve Nursema'nın Rüzgar'ın evinde buluştuğunu izlediğimiz dizide ikili epey ateşli dakikalar geçirirlerken, Umut da tüm bunlara şahit oluyordu.

İzlerken "Nursema'm yapmaz" çığlıkları attığımız sahnenin aslında Umut'un rüyası olduğunu fark edince derin bir nefes alsak da bu sahne bizde epey travma yaşattı.

İzlerken "Nursema'm yapmaz" çığlıkları attığımız sahnenin aslında Umut'un rüyası olduğunu fark edince derin bir nefes alsak da bu sahne bizde epey travma yaşattı.

İşte o sahne:

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Başta Kızılcık Şerbeti resmi hesabı olmak üzere gelen tepkileri de buraya bırakalım:

Başta Kızılcık Şerbeti resmi hesabı olmak üzere gelen tepkileri de buraya bırakalım:
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Siz bu sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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