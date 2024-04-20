Ağzımız Açık İzledik: Kızılcık Şerbeti'nde Nursema ve Rüzgar'ın Ateşli Sahnesine Tepkiler

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde beklenmedik bir şey oldu ve Nursema ve Rüzgar'ın yasak ilişki yaşadığı bir sahneyle karşılaştık. Bu sahnenin Umut'un rüyası olduğunu sonradan öğrensek de o dakikalarda hop oturup hop kalktık.