Umut'a Beddualar Ettiğimiz Kızılcık Şerbeti'nde Nursema-Umut Hakkında Bomba İddia!

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Umut'un Nursema'yı aldattığı anlarda ekran başında topluca beddua ederken bu aşkın gidişatını da merak etmiştik. Büyük badireler atlatılarak evlenen Nursema ve Umut çifti için yolun sonuna gelindiğini Birsen Altuntaş açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş