Umut'a Beddualar Ettiğimiz Kızılcık Şerbeti'nde Nursema-Umut Hakkında Bomba İddia!
Umut'a Beddualar Ettiğimiz Kızılcık Şerbeti'nde Nursema-Umut Hakkında Bomba İddia!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Umut'un Nursema'yı aldattığı anlarda ekran başında topluca beddua ederken bu aşkın gidişatını da merak etmiştik. Büyük badireler atlatılarak evlenen Nursema ve Umut çifti için yolun sonuna gelindiğini Birsen Altuntaş açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde büyük badireler atlatarak evlenen Nursema ve Umut çifti resmen bitti.
Hikâyeleri enfes başlayan Nursema ve Umut aşkı resmen 'örnek' gösterdiğimiz çift olurken, 2. sezonda çiftin başına gelmeyen kalmadı.
Umut'un özgüvensiz halleri ve aşırı kompleksli davranışları bu aşkı baltalayan en büyük etmen olurken, son bölümde Nursemaya yalan söylemesiyle geri dönülemeyecek bir yola girdiler.
Nursema'ya attığı yalanın ardından eşinin Rüzgar'la ilişkisi olduğunu kafasında kuran Umut misilleme yapmak için bir de Nursema'yı kendi yataklarında aldatırken izleyici olarak neye uğradığımızı şaşırdık.
Nursema ve Umut ilişkisi nereye varacak merakla beklerken Birsen Altuntaş'tan haber geldi.
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Altuntaş'ın haberine göre Umut ve Nursema yeni bölümde boşanacaklar.
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