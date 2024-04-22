Eşi Uyarmıştı: Survivor Yunus Emre'den Uzak Duramadığı Aleyna'ya Sulu Şaka!
Eşi Uyarmıştı: Survivor Yunus Emre'den Uzak Duramadığı Aleyna'ya Sulu Şaka!
Survivor All Star'ın en olaylı iki yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ve Yunus Emre arasındaki yakınlık ailelerine kadar giderken iki isim arasından hala su sızmıyor. Son olarak Aleyna'nın annesinin uyarısı sonrası ikili pek bir araya gelmezken Yunus Emre, Aleyna'ya sulu bir şaka yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star tam gaz devam ederken bu sezonun en büyük olayı hiç şüphesiz Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakın ilişki.
Evli olan Yunus Emre, eşinden bu konuda defalarca ihtar almasına rağmen bir türlü Aleyna'dan kopamamıştı.
Aleyna ve Yunus Emre arasındaki ilişki yalnızca arkadaşlık mı yoksa aşka mı evriliyor bunu bilemesek de dışarıdan görünenler aşka yorulduğu için son olarak Aleyna'nın annesinden bir uyarı gelmişti.
İletişim ödülünde annesinin "Yunus Emre'den uzak dur" uyarısını dikkate alan Aleyna, Yunus Emre'yle eskisi kadar samimi olmazken son bölümde Yunus Emre sonunda patladı.
Aleyna'ya sulu bir şaka yaparak havuza atan Yunus Emre'nin o anları sosyal medyada gündem olurken ikilinin ailesinden ne tepki geleceği merak konusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o anlar:
Siz bu anları nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Sulu şaka yapan kişi kesinlikle aşıktır, tecrübe ile sabit 😏
onlar birbirini sırılsıklam aşık😂😂
kendine gel lan yunus emre sen evlisin
Sen karışma boşver 🤣🤣