Eşi Uyarmıştı: Survivor Yunus Emre'den Uzak Duramadığı Aleyna'ya Sulu Şaka!

Survivor All Star'ın en olaylı iki yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ve Yunus Emre arasındaki yakınlık ailelerine kadar giderken iki isim arasından hala su sızmıyor. Son olarak Aleyna'nın annesinin uyarısı sonrası ikili pek bir araya gelmezken Yunus Emre, Aleyna'ya sulu bir şaka yaptı.