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Sadi Hüdayi Bu Kez Kahkaha Attırdı: Kızıl Goncalar'da "Kadınlar Evlenme Teklifi Ediyormuş" Sahnesi Gündem Oldu

Sadi Hüdayi Bu Kez Kahkaha Attırdı: Kızıl Goncalar'da "Kadınlar Evlenme Teklifi Ediyormuş" Sahnesi Gündem Oldu

Kızıl Goncalar
themyscira - Misafir Editör
16.04.2024 - 01:03

Sezonun en iddialı yapımlarından Kızıl Goncalar'da Sadi Hüdayi'nin kadınların evlilik teklifi etmesiyle ilgili yorumu herkesi güldürdü.

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Cüneyd'in amcası olan Sadi Hüdayi'nin zaman zaman onu koruma çabaları kabul görse de bilinmeyenleri sebebiyle annesine bir kötülük etmiş olabileceği düşünülüyor.

Cüneyd'in amcası olan Sadi Hüdayi'nin zaman zaman onu koruma çabaları kabul görse de bilinmeyenleri sebebiyle annesine bir kötülük etmiş olabileceği düşünülüyor.

Kızıl Goncalar'ın belalı karakteri Sadi Hüdayi, bu kez izleyiciyi güldürmeyi başardı.

Kızıl Goncalar'ın belalı karakteri Sadi Hüdayi, bu kez izleyiciyi güldürmeyi başardı.

Birgül'ün evlilik teklifi haberinin kendisine verilmesiyle "Laf çıkmasın insanlar arasında. Fanilerde kızlar evlenme teklif ediyormuş diye" diyen Sadi Hüdayi izleyiciyi güldürdü.

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