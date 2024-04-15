Sadi Hüdayi Bu Kez Kahkaha Attırdı: Kızıl Goncalar'da "Kadınlar Evlenme Teklifi Ediyormuş" Sahnesi Gündem Oldu
Sadi Hüdayi Bu Kez Kahkaha Attırdı: Kızıl Goncalar'da "Kadınlar Evlenme Teklifi Ediyormuş" Sahnesi Gündem Oldu
Sezonun en iddialı yapımlarından Kızıl Goncalar'da Sadi Hüdayi'nin kadınların evlilik teklifi etmesiyle ilgili yorumu herkesi güldürdü.
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Cüneyd'in amcası olan Sadi Hüdayi'nin zaman zaman onu koruma çabaları kabul görse de bilinmeyenleri sebebiyle annesine bir kötülük etmiş olabileceği düşünülüyor.
Kızıl Goncalar'ın belalı karakteri Sadi Hüdayi, bu kez izleyiciyi güldürmeyi başardı.
Birgül'ün evlilik teklifi haberinin kendisine verilmesiyle "Laf çıkmasın insanlar arasında. Fanilerde kızlar evlenme teklif ediyormuş diye" diyen Sadi Hüdayi izleyiciyi güldürdü.
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