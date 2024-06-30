Milyoner'in "Bihter" Sorusundan Esra Erol'da Yayın Terk Eden Avukata TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Milyoner'in "Bihter" Sorusundan Esra Erol'da Yayın Terk Eden Avukata TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
30 Haziran Pazar günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak Dünya Güzellerim için su jeti yapan Safiye Soyman'ın görüntüleri ortaya çıkınca görenler kahkahayı basmadan duramadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Muhteşem Yüzyıl'ın biricik Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli, üzerine yapışan bu rolle ilgili olarak itiraflarda bulundu. Yapımcıyla ilgili borç itirafı şaşkınlık yarattı!
3. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 200 bin TL değerindeki "daha iyi, en iyi" sorusu yarışmacının elenmesine neden oldu!
4. Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın Elif'le neden birlikte olmadığını açıklayan kullanıcı bilgisiyle şaşkınlık yarattı!
5. 2023-2024 sezonunun en iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar'da, sezon finalinde alıştığımızın aksi tavırlar sergileyen Cüneyd izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Bir kullanıcı bu değişim karşısında senariste tepki gösterdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgil yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
7. Arka Sokaklar'ın 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz, diziden ayrıldığını açıklamıştı. Meğer ayrılmak zorunda bırakılmış. Birsen Altuntaş, Oğuz'un açıklamalarını duyurdu.
8. Geçtiğimiz hafta diziler ve programlarda neler oldu? Kullanıcılar X'den bizim yerimize takip etti ve güldüren paylaşımlarda bulundular. İşte televizyon dünyasıyla ilgili viral paylaşımlar...
9. Esra Erol'un programında geçtiğimiz günlerde stüdyoda tansiyon yükseldi. Yayına eşi ile boşanmak için katılan konuğun sarf ettiği sözler Avukat Hülya Hanım'ı sinirlendirdi.
10. Huysuz Virjin'in Okan Bayülgen'in programı Zaga'ya katıldığı bir bölüm sosyal medyada yeniden gündem oldu. O anlara kullanıcılardan sayısız yorum geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Alan" adlı yarışma programı ATV ekranlarına ilk kez geldi. Yarışmaya katılan bir yarışmacının taklit yeteneği sosyal medyada gündem oldu.
12. MasterChef Türkiye'de ilk turun ardından 2. tur için nefesler tutuldu. Dün akşam son kazanan yarışmacıya önlüğü verildi.
13. MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı devam ediyor. Ana kadroya seçilmek için yarışan yarışmacılardan birinin iddiası şefleri şaşırtmaya yetti. Detaylar içerikte!
14. Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı "Gelin Evi"ne 3 sezondur sunuculuk yapan Aslı Hünel, Magazin Burada'nın haberine göre ayrılık kararı aldı.
15. Türk televizyon tarihinin en popüler dizisi 'Adını Feriha Koydum', bundan tam 12 yıl önce final sahnesiyle ekranlara geldi. Finalde Feriha'nın ölmesi dizinin hayranlarını şoke etti. Feriha'yı kimin öldürdüğü çok konuşuldu. Peki Feriha'yı kim öldürdü? Sorunun cevabını merak ediyorsanız sizi bu içeriğe alalım.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın