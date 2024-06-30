Ferhunde mi, Bihter mi? Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan "En İyi" Sorusu Kafaları Fena Karıştırdı!
Ferhunde mi, Bihter mi? Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan "En İyi" Sorusu Kafaları Fena Karıştırdı!
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 200 bin TL değerindeki 'daha iyi, en iyi' sorusu yarışmacının elenmesine neden oldu!
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TV ekranlarının en sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sezon henüz bitmedi.
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Kenan İmirzalıoğlu'nun moderatörlüğünde yapılan yarışmada yepyeni yarışmacılarla kıyasıya mücadele sürüyor.
Yarışmanın son bölümünde bu kez hem izleyicinin hem yarışmacının kafasını karıştıran bir soru soruldu.
200 bin TL değerindeki soruda "daha iyi, en iyi" anlamına gelen isim soruldu. Üstelik tüm şıklar Türk dizilerinden alıntıydı!
Kafası bir hayli karışan yarışmacı da bu soruya Ferhunde cevabını vererek elendi. Sizin ilk aklınıza gelen şık hangisiydi?
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