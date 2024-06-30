Kurtlar Vadisi’nde Polat’ın Elif’le Neden Bir Türlü Birlikte Olmadığına Işık Tutan Efsane Yorum!
Kurtlar Vadisi’nde Polat’ın Elif’le Neden Bir Türlü Birlikte Olmadığına Işık Tutan Efsane Yorum!
Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın Elif'le neden birlikte olmadığını açıklayan kullanıcı bilgisiyle şaşkınlık yarattı!
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"Bu bir mafya dizisidir" diyerek Türk dizi tarihine efsane bir giriş yapan Kurtlar Vadisi, yayınlandığı ilk günden bu yana inanılmaz bir izleyici kitlesi elde etti.
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Dizinin yayınlandığı dönemlerde pek çok mekanda yayınlanır ve sezon boyunca her bölüm reytinglerde zirvede yer alırdı.
Ne zaman final yapsa başka bir versiyonla yenisinin başladığı dizinin sadık izleyicisi her bir detayı ezberlemiş durumda.
Ancak bu kez bir izleyicinin ortaya attığı iddia "bu kadar bilgiye de pes artık" dedirtti.
Kullanıcı, aslında Ali Candan olan Polat'ın yüz değiştirme ameliyatı sonrası yeniden hayatına girdiği Elif'le birlikte olmama sebebini onu çıplak vücudundan tanıma ihtimali olarak açıkladı.
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