Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgil yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
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1. İptal iptal iptal
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2. Gerçekten 3 ay sürdü.
3. Ahahah komple şaka gibiydi gerçekten 😅
4. Bunu sürekli konuşacağız...
5. Ömür boyu sözleşme imzalanmış.
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6. Yalan Dünya fandom burada mısınız?
7. Aman dikkat arkadaşlar
8. Küçük bir itiraf: Keşke
9. Akımın en iyisi diyebilir miyiz?
10. Aynen öyle 😅
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11. Ahahah insan hayret ediyor
12. Kızıl Goncalar lütfen geri dön
13. Sete çıkmama konusunda ısrarcı mıyız?
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