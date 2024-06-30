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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

survivor Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 19:41

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgil yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. İptal iptal iptal

1. İptal iptal iptal
twitter.com

2. Gerçekten 3 ay sürdü.

2. Gerçekten 3 ay sürdü.
twitter.com

3. Ahahah komple şaka gibiydi gerçekten 😅

4. Bunu sürekli konuşacağız...

4. Bunu sürekli konuşacağız...
twitter.com

5. Ömür boyu sözleşme imzalanmış.

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6. Yalan Dünya fandom burada mısınız?

6. Yalan Dünya fandom burada mısınız?
twitter.com

7. Aman dikkat arkadaşlar

8. Küçük bir itiraf: Keşke

8. Küçük bir itiraf: Keşke
twitter.com

9. Akımın en iyisi diyebilir miyiz?

9. Akımın en iyisi diyebilir miyiz?
twitter.com

10. Aynen öyle 😅

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11. Ahahah insan hayret ediyor

12. Kızıl Goncalar lütfen geri dön

13. Sete çıkmama konusunda ısrarcı mıyız?

13. Sete çıkmama konusunda ısrarcı mıyız?
twitter.com

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