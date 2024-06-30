Görüş Bildir
Haberler
TV
Geçtiğimiz Hafta Televizyon Dünyasıyla İlgili Yapılan Viral Paylaşımlar!

Geçtiğimiz Hafta Televizyon Dünyasıyla İlgili Yapılan Viral Paylaşımlar!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 16:02

Geçtiğimiz hafta diziler ve programlarda neler oldu? Kullanıcılar X'den bizim yerimize takip etti ve güldüren paylaşımlarda bulundular. İşte televizyon dünyasıyla ilgili viral paylaşımlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Feriha ölüm yıldönümünde unutuşmadı ancak Bihter ile kıyası çok güldürdü.

1. Feriha ölüm yıldönümünde unutuşmadı ancak Bihter ile kıyası çok güldürdü.
twitter.com

2. Yeni sezona kadar Cüneyd konuşacağız! Netflix, Cüneyd Efendi'yi dizi yapsaydı...

2. Yeni sezona kadar Cüneyd konuşacağız! Netflix, Cüneyd Efendi'yi dizi yapsaydı...
twitter.com

3. Daha iyisi gelene kadar MasterChef'in en iyisi!

4. Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un yeniden partner olması uzun süre gündemden düşmedi!

4. Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un yeniden partner olması uzun süre gündemden düşmedi!
twitter.com

5. Goygoyu da bitmek bilmedi tabii😂

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Bu doğru olabilir mi?

7. 😂

8. Vee haftanın gündemi olan o video👇🏻

9. Biraz da dedikodu...

9. Biraz da dedikodu...
twitter.com

10. 😂

10. 😂
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. 👇🏻

12. Gökçe Bahadır Nurbanu Sultan olacakmış meğer...

12. Gökçe Bahadır Nurbanu Sultan olacakmış meğer...
twitter.com

13. Haklı bir isyan...

14. Müge Anlı'da astral seyahat için para toplayan hoca...

15. Cüneyd fanları çoğalıyor...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. Hepimizin bildiği ancak konuşmadığı o tweet sonunda atıldı.

16. Hepimizin bildiği ancak konuşmadığı o tweet sonunda atıldı.
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın