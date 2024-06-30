Geçtiğimiz Hafta Televizyon Dünyasıyla İlgili Yapılan Viral Paylaşımlar!
Geçtiğimiz Hafta Televizyon Dünyasıyla İlgili Yapılan Viral Paylaşımlar!
Geçtiğimiz hafta diziler ve programlarda neler oldu? Kullanıcılar X'den bizim yerimize takip etti ve güldüren paylaşımlarda bulundular. İşte televizyon dünyasıyla ilgili viral paylaşımlar...
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1. Feriha ölüm yıldönümünde unutuşmadı ancak Bihter ile kıyası çok güldürdü.
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2. Yeni sezona kadar Cüneyd konuşacağız! Netflix, Cüneyd Efendi'yi dizi yapsaydı...
4. Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul'un yeniden partner olması uzun süre gündemden düşmedi!
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9. Biraz da dedikodu...
10. 😂
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12. Gökçe Bahadır Nurbanu Sultan olacakmış meğer...
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16. Hepimizin bildiği ancak konuşmadığı o tweet sonunda atıldı.
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