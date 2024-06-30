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Kızıl Goncalar'ın Sezon Finalinde Cüneyd'in Bambaşka Biri Gibi Davranması İzleyicinin Kafasını Karıştırdı!

Kızıl Goncalar'ın Sezon Finalinde Cüneyd'in Bambaşka Biri Gibi Davranması İzleyicinin Kafasını Karıştırdı!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 20:42

2023-2024 sezonunun en iddialı yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar'da, sezon finalinde alıştığımızın aksi tavırlar sergileyen Cüneyd izleyicinin dikkatinden kaçmadı. Bir kullanıcı bu değişim karşısında senariste tepki gösterdi!

Kaynak: https://x.com/minademirtass/status/18...
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Sezonun sadece en çok izlenen değil, aynı zamanda en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar sezon finali yapmasına rağmen hala sürekli gündemimizde.

Sezonun sadece en çok izlenen değil, aynı zamanda en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızıl Goncalar sezon finali yapmasına rağmen hala sürekli gündemimizde.

Biricik Cüneydimizin annesiyle ilgili gerçeklere adım adım yaklaşmasına ve pek çok gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen önceki bölümlerdekinden farklı tepki vermesine bazı izleyiciler fazlasıyla şaşırdı.

Biricik Cüneydimizin annesiyle ilgili gerçeklere adım adım yaklaşmasına ve pek çok gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen önceki bölümlerdekinden farklı tepki vermesine bazı izleyiciler fazlasıyla şaşırdı.

Çünkü biliyorsunuz annesini öldürenin amcası olduğunu düşündüğünde doğrudan tepki göstermesine rağmen, babasına karşı tepkisiz kalmıştı.

Çünkü biliyorsunuz annesini öldürenin amcası olduğunu düşündüğünde doğrudan tepki göstermesine rağmen, babasına karşı tepkisiz kalmıştı.

Meryem de Mira'nın kendi kızı olduğunu öğrenmişti fakat bölümün temposu yüksek olmasına rağmen pek çok izleyici bölümü yeterli bulmamıştı.

Meryem de Mira'nın kendi kızı olduğunu öğrenmişti fakat bölümün temposu yüksek olmasına rağmen pek çok izleyici bölümü yeterli bulmamıştı.

Bu kez de bir izleyici sezon finaliyle ilgili aşağıdaki çıkarımlarda bulundu. Kullanıcı Cüneyd'in değişen tavrının yanında dizinin en başında Zeynep odaklı giden dizide Cüneyd'in tek adam olma yolculuğuna da değindi.

Bu kez de bir izleyici sezon finaliyle ilgili aşağıdaki çıkarımlarda bulundu. Kullanıcı Cüneyd'in değişen tavrının yanında dizinin en başında Zeynep odaklı giden dizide Cüneyd'in tek adam olma yolculuğuna da değindi.
twitter.com
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