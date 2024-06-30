Hürrem Sultan Seçmelerine Katılan Meryem Uzerli'nin "Euro" Borcu İtirafı Gündem Oldu!

Muhteşem Yüzyıl'ın biricik Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli, üzerine yapışan bu rolle ilgili olarak itiraflarda bulundu. Yapımcıyla ilgili borç itirafı şaşkınlık yarattı!

Kaynak: Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti