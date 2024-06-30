Hürrem Sultan Seçmelerine Katılan Meryem Uzerli'nin "Euro" Borcu İtirafı Gündem Oldu!
Hürrem Sultan Seçmelerine Katılan Meryem Uzerli'nin "Euro" Borcu İtirafı Gündem Oldu!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=sc6Gb...
Muhteşem Yüzyıl'ın biricik Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli, üzerine yapışan bu rolle ilgili olarak itiraflarda bulundu. Yapımcıyla ilgili borç itirafı şaşkınlık yarattı!
Kaynak: Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti
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Kanuni Sultan Süleyman döneminden uyarlanarak diziye aktarılan Muhteşem Yüzyıl, gelmiş geçmiş en başarılı yapımlardan biri olmayı başardı.
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Sadece ülkemizde değil tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesine ulaşan diziyle ilgili hala sık sık konuştuğumuz sahneler ve oyuncular gündemin nabzını tutuyor.
Tabii ki en çok konuştuğumuz şey Hürrem Sultan ve ona hayat veren Meryem Uzerli!
Yeni dizisi Ru sonrasında pek çok programa katılan Meryem Uzerli, bu kez de Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti'ne katılarak itiraflarda bulundu.
Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan olmadan önceki süreçte "Ben seni çok iyi canlandıracağım ve senin ruhunu tekrardan hayata geçireceğim." dediğini ve rolü bu inançla kaptığını anlattı.
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Uzerli ayrıca, görüşmelere katılmak için Türkiye'ye geldiği sırada Almanya'daki borcunu öğrendiğini ve yapımcı Timur Savcı'nın öğrenir öğrenmez 10 bin Dolar'ı ödediğini itiraf etti.
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz:
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