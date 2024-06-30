Dünya Güzellerim Tatilde İçin Su Jeti Yapan Safiye Soyman Görenleri Kahkahaya Boğdu!
Dünya Güzellerim Tatilde İçin Su Jeti Yapan Safiye Soyman Görenleri Kahkahaya Boğdu!
Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak Dünya Güzellerim için su jeti yapan Safiye Soyman'ın görüntüleri ortaya çıkınca görenler kahkahayı basmadan duramadı!
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Safiye Soyman, Bülent Ersoy ve Banu Alkan'ın ülke ülke gezdikleri Dünya Güzellerim aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle son bulmuştu.
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Burcu Esmersoy'un moderatörlüğünde gerçekleşen programın ardından bir süre sonra da YouTube üzerinden "Dünya Güzellerim Masada" programı başlamıştı.
Ve ateş yeniden yandı, Dünya Güzellerim bu defa "Tatilde" formatıyla çekimlere başladı! Show TV ekranlarında yayınlanacak programın moderatörünün de bu kez Seray Sever olması kararlaştırıldı.
4 Temmuz'da yayına başlayacak programın çekimlerinden bazı görüntüler de sızmaya başladı.
Safiye Soyman'ın su jeti yaptığı anlara dair görüntüler de daha izlemeden görenleri kahkahaya boğdu.
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