Görkem-Ömer İlişkisinin Açığa Çıkmasından Demet Akalın'ın Damla Can Nefretine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Görkem-Ömer İlişkisinin Açığa Çıkmasından Demet Akalın'ın Damla Can Nefretine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
6 Mayıs Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Kızıl Goncalar'da geçtiğimiz hafta Cüneyd'in, amcası Sadi Hüdayi'ye biat etmeyip cübbesini yakması büyük olayların başlangıcı olmuştu. Dizinin son bölümünde işlerin karıştığı tarikatta hiç beklenmedik bir sürprizle karşılaşıldı.
2. Kızılcık Şerbeti'nden gelen ikinci fragmanla kaosumuza kaos ekledik! Dizide Fatih'i tokatlayan Doğa had bildirirken; Doğa'yı dilinden düşürmeyen Fatih bir darbeyi de Görkem'den yiyor.
3. Diziye girdiği günden beri ortalığı karıştıran Görkem, en kötü gelin olma özelliğini Ferhunde'nin elinden alacak gibi görünüyor. Ancak Görkem'i canlandıran Özge Özacar'ın sözleşmesi sezon sonuna kadardı. Birsen Altuntaş, oyuncunun gelecek sezonla ilgili durumuyla ilgili bir gelişme olduğunu dile getirdi.
4. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi İnci Taneleri ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam edecek. Beğenilerek izlenen dizinin sezon finali tarihi belli oldu.
5. Büyük umutlarla başladığı yayın hayatında istediği reytinglere ulaşamayan Ömer 54. bölümüyle final yapıyor. Dizinin hayranlarının büyük bir üzüntü duyması bir yana, dizinin yapım ekibi ve oyuncuları da bir o kadar üzgün hissediyor. Ancak dizinin yönetmeni Cem Karcı, dizinin final yapmasına dair duygularını paylaşırken şoke eden açıklamalarda bulundu!
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6. Demet Akalın'ın Survivor ve yerli dizilere olan ilgisini hepimiz biliyoruz. Bu uğurda Dominik'e giden Demet Akalın aynı zamanda birleşme partisine de katılmıştı. Ünlü şarkıcının Survivor dönüşü Damla Can'la ilgili beğendiği tweet ortalığı karıştırdı!
7. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde yer aldığı Bahar dizisi çok seviliyor. Ancak fragman krizi sosyal medyada izleyiciyi çileden çıkardı. Yarın yeni bölümü yayınlanacak olan Bahar'ın fragmanı hala verilmedi.
8. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli oyuncuların başrolünü paylaştığı popüler dizi "Gönül Dağı"nın merakla beklenen 138. bölüm fragmanı sonunda izleyicilerle buluştu. Kazadan sonra Selma'nın durumu herkesi merak içinde bıraktı. Acaba bu durum, Taner ile olan evliliklerini tehlikeye mi atacak? İşte, heyecanla beklenen Gönül Dağı'nın 138. bölüm fragmanı hakkında tüm detaylar...
9. Televizyon dünyası, birbirinden heyecanlı dizilerin yeni bölümleri ile haftayı bitirdi. İzleyiciler, bir taraftan favori dizilerini izlemeye devam ederken, diğer taraftan da yeni yapımları merakla takip ediyorlar. Hafta boyunca prime timeda izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok hangi dizi izlendi? Hangi yapımlar, Türkiye'deki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı?
10. "Kim Milyoner Olmak İster"de yarışmacılara yöneltilen 100 bin TL değerindeki bir soru, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. İşte sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu soru ve yanıtı...
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11. Yunus Emre ve Aleyna'nın arasındaki gerginlik bitmiyor. Eski dostlar Yunus Emre ve Aleyna, birbirleri hakkında konuşmaktan kaçınmıyorlar. Yunus Emre'nin, "Bizim bir erkek grubumuz vardı, onların uyarıları ve bazı durumları bana açıklamaları, ayrıca bazı şeyleri kendim görmem sonucunda hafif bir mide bulantısı yaşadım" şeklindeki ifadesi büyük yankı uyandırdı.
12. Her pazar akşamı milyonlarca kişiyi televizyon ekranına kilitleyen popüler dizi "Yargı", 92. bölümüyle izleyicileri yine şaşkına çevirdi. İşte izleyen herkesi adeta yerinden hoplatan o çarpıcı ifadeler...
13. ATV'nin popüler bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen programda bu hafta beklenmedik olaylar yaşandı. Yarışmaya katılan Yakup Şahin adlı yarışmacı, heyecanının kurbanı oldu ve ilk soruda elenerek herkesi şaşırttı. İşte, Yakup Şahin'in elenmesine sebep olan o soru ve yanıtı...
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