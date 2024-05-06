Yunus Emre ve Aleyna Arasında Sular Durulmuyor: "Erkekler Mide Bulandıran Şeyler Anlattı!"
Yunus Emre ve Aleyna Arasında Sular Durulmuyor: "Erkekler Mide Bulandıran Şeyler Anlattı!"
Yunus Emre ve Aleyna'nın arasındaki gerginlik bitmiyor. Eski dostlar Yunus Emre ve Aleyna, birbirleri hakkında konuşmaktan kaçınmıyorlar. Yunus Emre'nin, 'Bizim bir erkek grubumuz vardı, onların uyarıları ve bazı durumları bana açıklamaları, ayrıca bazı şeyleri kendim görmem sonucunda hafif bir mide bulantısı yaşadım' şeklindeki ifadesi büyük yankı uyandırdı.
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Survivor All Star'da yaşanan olaylar bir kez daha gündem oldu. Yunus Emre, erkek arkadaşlarından aldığı uyarılar sonucunda Aleyna'ya karşı tavır aldığını belirtti.
Uzun bir süre boyunca samimi bir dostlukla dikkat çeken Aleyna ve Yunus Emre'nin dostluğu, artık sona ermiş görünüyor.
Yunus Emre, Aleyna'ya karşı hislerini ve durumunu şu şekilde ifade etti: "Aleyna'nın ailesine ve kardeşine saygım var. Evet, belki Aleyna'nın gitmesini istemiş olabilirim ama nedenini düşündünüz mü? Bizim bir erkek grubumuz vardı ve onların uyarıları, onların bana bazı şeyleri anlatması ve benim de bazı şeyleri görmem sonucunda hafif bir mide bulantısı yaşadım."
"Gördüğüm şeyler, midemi bulandıran insanların, midemi bulandıran konularla fazla ilgilenmeleriydi. Sonuçta çıkar birliği var ve insanlar çıkarlarına tutunmayı severler. Ben bu hayata insan gibi gelmedim ve insan gibi yaşamıyorum. Hiçbir şey umrumda değil. Sadece dümdüz ilerliyorum ve yol nereye giderse gitsin, alnım ak ve başım dik. Hayatta açıklayamayacağım hiçbir şey yok."
Aleyna ise, Yunus Emre ile olan tartışmalarının nasıl bu noktaya geldiğini anlamadığını belirtti ve dostluğun bitme sebebini açıkladı.
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"Bazen ben de anlamıyorum. Ne zaman bu kadar cepheler değişti, ne zaman bu kadar düşman olduk, bunu anlamış değilim. Aramızda herhangi bir kötü durum yokken, nasıl olur da düelloda benim arkamdan 'desteklemeyin, gitsin' demesi, ona karşı tavır almak için benim için yeterli bir sebep." diyen Aleyna şunları ekledi👇🏻
"Ona karşı söyleyecek bir lafım yok. Kendisi de düellolarımda eşinin beni havaalanında beklediğini sürekli söylüyordu. Bu gidişle kendisini eşi havaalanında bekleyecek. Ben buradan gitmeden Yunus Emre gidecek. Şu an hiçbir şeyi istemediğim kadar bunu istiyorum. Yunus Emre elendikten sonra ben elenmek istiyorum."
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