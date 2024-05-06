Yunus Emre ve Aleyna Arasında Sular Durulmuyor: "Erkekler Mide Bulandıran Şeyler Anlattı!"

Yunus Emre ve Aleyna'nın arasındaki gerginlik bitmiyor. Eski dostlar Yunus Emre ve Aleyna, birbirleri hakkında konuşmaktan kaçınmıyorlar. Yunus Emre'nin, 'Bizim bir erkek grubumuz vardı, onların uyarıları ve bazı durumları bana açıklamaları, ayrıca bazı şeyleri kendim görmem sonucunda hafif bir mide bulantısı yaşadım' şeklindeki ifadesi büyük yankı uyandırdı.