Yasin Survivor'dan Elenirken Yunus Emre'ye Söylediği Sözleri MasterChef'te de Batuhan'a Söylemiş!
Yasin Survivor'dan Elenirken Yunus Emre'ye Söylediği Sözleri MasterChef'te de Batuhan'a Söylemiş!
Survivor All Star'da finale tam 1 ay kala elenen Yasin, düelloda Yunus Emre'ye söyledikleriyle gündem olmuştu. Yasin'in aynı sözleri MasterChef'te Batuhan'a söylediği ortaya çıktı!
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Derdi tasası ve hatta tartışması bitmeyen Survivor'da büyük finale 1 ay kaldı.
Tüm bu kaosa bu kadar alışmışken yarışma bitince ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrimiz olmasa da kimin şampiyon olacağını merak ediyoruz.
Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yarışmaya Yasin veda etmiş ve tüm sevenlerini üzmüştü.
Sakatlığına rağmen büyük bir mücadele sergileyen Yasin, tüm çabasıyla büyük takdir toplamıştı.
Eleme düellosunda Yunus Emre'yle mücadele eden Yasin'in "Bu ayak oynamaz artık. Ama sen ilerleyebilirsin, finale gidebilirsin. Hadi oğlum!" sözleri herkesi duygulandırmıştı.
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Dikkatli bir izleyici Yasin'in MasterChef'ten elenirken de tüm iyi niyetiyle Batuhan'a "inşallah ben giderim" dediği anları paylaştı.
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