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Finaline Çok Az Kalan Yargı'nın Son Bölümüne İzleyiciden Bomba Yorumlar!

Finaline Çok Az Kalan Yargı'nın Son Bölümüne İzleyiciden Bomba Yorumlar!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 10:43

Her pazar akşamı milyonlarca kişiyi televizyon ekranına kilitleyen popüler dizi 'Yargı', 92. bölümüyle izleyicileri yine şaşkına çevirdi. İşte izleyen herkesi adeta yerinden hoplatan o çarpıcı ifadeler...

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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi "Yargı", yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi "Yargı", yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

"Yargı" dizisi, pek yakında final yapmak üzereyken izleyicinin beklentisi yükseldi.

"Yargı" dizisi, pek yakında final yapmak üzereyken izleyicinin beklentisi yükseldi.

Dizinin sona ermesine sadece üç bölüm kala, ekran başındaki izleyiciler adeta bir dedektif gibi izledi.

Dizinin sona ermesine sadece üç bölüm kala, ekran başındaki izleyiciler adeta bir dedektif gibi izledi.

"Yargı" dizisi, izleyicileri için vazgeçilmez bir parça haline gelmişken yapılan yorumlar da oldukça ilginçti.

"Yargı" dizisi, izleyicileri için vazgeçilmez bir parça haline gelmişken yapılan yorumlar da oldukça ilginçti.

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