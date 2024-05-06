Finaline Çok Az Kalan Yargı'nın Son Bölümüne İzleyiciden Bomba Yorumlar!
Finaline Çok Az Kalan Yargı'nın Son Bölümüne İzleyiciden Bomba Yorumlar!
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi "Yargı", yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.
"Yargı" dizisi, pek yakında final yapmak üzereyken izleyicinin beklentisi yükseldi.
Dizinin sona ermesine sadece üç bölüm kala, ekran başındaki izleyiciler adeta bir dedektif gibi izledi.
"Yargı" dizisi, izleyicileri için vazgeçilmez bir parça haline gelmişken yapılan yorumlar da oldukça ilginçti.
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