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Gökhan Fırat'ın Hamlesiyle İlişkisi Belirsiz Bir Hal Alan İrem Derici'nin Sözleri İhanet İddialarını Doğurdu

Gökhan Fırat'ın Hamlesiyle İlişkisi Belirsiz Bir Hal Alan İrem Derici'nin Sözleri İhanet İddialarını Doğurdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 15:49

Biricik sevgilisi Gökhan Fırat'la ayrılan İrem Derici, Fırat'ın paylaşımına rağmen sessizliğini bozmamıştı. Ayrılık sonrası ilk defa kameralara yakalanan şarkıcının sözleri ise pek de iyiye yorulamadı!

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Her duygusu gibi aşkı da zirvelerde yaşayan İrem Derici son dönemlerde Gökhan Fırat'la çıktığı romantik tatiller ve sosyal medya hesabından paylaştığı aşk dolu pozlarla gündeme geliyor.

Her duygusu gibi aşkı da zirvelerde yaşayan İrem Derici son dönemlerde Gökhan Fırat'la çıktığı romantik tatiller ve sosyal medya hesabından paylaştığı aşk dolu pozlarla gündeme geliyor.

Başarısız sonuçlanan ve hüsrana uğratan aşk hayatıyla konuşulan İrem Derici'nin kıskançlıkları olsun, sevgi sözcükleri sözleri olsun bu sefer aşkı bulduğu söyleniyordu.

Başarısız sonuçlanan ve hüsrana uğratan aşk hayatıyla konuşulan İrem Derici'nin kıskançlıkları olsun, sevgi sözcükleri sözleri olsun bu sefer aşkı bulduğu söyleniyordu.

Fakat magazini sallayan bu peri masalı gibi aşk geçtiğimiz günlerde son bulmuş ve gözler anında İrem Derici ve göndermeli paylaşımlarına dönmüştü.

Fakat magazini sallayan bu peri masalı gibi aşk geçtiğimiz günlerde son bulmuş ve gözler anında İrem Derici ve göndermeli paylaşımlarına dönmüştü.

Gökhan Fırat'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu pozun ardından ayrılığın kısa sürede bittiği düşülse de Derici'den herhangi bir hamle gelmemişti.

Gökhan Fırat'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu pozun ardından ayrılığın kısa sürede bittiği düşülse de Derici'den herhangi bir hamle gelmemişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

"Bundan sonra kimse için üzülmem, üzülemem" ifadeleriyle ayrılık sonrası resti çeken Derici, magazin muhabirlerinin sorularına kısa ve net bir cevap verse de...

"Bundan sonra kimse için üzülmem, üzülemem" ifadeleriyle ayrılık sonrası resti çeken Derici, magazin muhabirlerinin sorularına kısa ve net bir cevap verse de...
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"Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum ama üzgünüm ve kalbim kırık. Bunu bilmeniz yeterli." diyen Derici'nin kısa ve net sözleri ortada ihanet olabileceği iddialarını doğurdu.

"Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum ama üzgünüm ve kalbim kırık. Bunu bilmeniz yeterli." diyen Derici'nin kısa ve net sözleri ortada ihanet olabileceği iddialarını doğurdu.

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