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Silinmeden Yetişin: 19-25 Temmuz'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 19-25 Temmuz'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
25.07.2026 - 14:18
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Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

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Furkan Andıç

Furkan Andıç

Furkan Andıç, yaz tatilinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Siyah-beyaz karesi ve fit fiziği sosyal medyada beğeni topladı.

Demet Akalın

Demet Akalın

Demet Akalın, arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptığı anları paylaştı. Karın kasları dikkat çekti.

Sibel Can

Sibel Can

Sibel Can, mezuniyet töreninde açılan dikkat çekici pankartı takipçileriyle paylaştı. Ünlü sanatçı, sosyal medyada konuşulan anlara kayıtsız kalmadı.

Pınar Deniz

Pınar Deniz

Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım ve oğullarıyla verdiği aile pozunu kalp emojisiyle yayınladı. Mutlu aile karesi kısa sürede ilgi gördü.

Alina Boz

Alina Boz

Alina Boz, mezuniyet cübbesiyle verdiği yeni kareyi takipçileriyle buluşturdu. Doğal güzelliği ve sade tarzı beğeni topladı.

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Aytaç Şaşmaz

Aytaç Şaşmaz

Aytaç Şaşmaz, sevgilisi Serra Arıtürk'ün 28. yaş gününü romantik bir paylaşımla kutladı. İkilinin sarıldığı kare sosyal medyada ilgi gördü.

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya'nın paylaşımında Mert Demir detayı dikkat çekti.

Neslihan Atagül

Neslihan Atagül

Neslihan Atagül, çocukların birlikte oynadığı sevimli anları 'En sevdiğim ikili' notuyla paylaştı.

İrem Derici

İrem Derici

İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukcu'ya olan aşkını romantik sözlerle ilan etti. 'Bugün ilk günden daha çok aşığım' mesajı dikkat çekti.

Kubilay Aka

Kubilay Aka

Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ın makyaj yaptığı doğal anını paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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