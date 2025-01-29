Esra Erol'daki 'Reyting' Kavgasından Müge Anlı'da Rahmi Bey'in Yokluğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Esra Erol'daki 'Reyting' Kavgasından Müge Anlı'da Rahmi Bey'in Yokluğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
29 Ocak Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Esra Erol'a Tuğba olayı damgasını vurdu. Annesinin aramak için Esra Erol'a katıldığı Tuğba yayını izleyenler sayesinde bulundu. Ancak yayına geldikten sonra yaptığı açıklamalarla herkesi dumur etti. Dünkü yayında da benzer şekilde konuşan Tuğba, Esra Erol'un ve stüdyodakilerin sorularına yanıt veremeyince köşeye sıkıştı. Ünlü sunucuya "Reyting peşindesin" deyince Esra Erol çok sinirlendi.
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2. Müge Anlı ile tanıdığımız ve yorumlarını çok sevdiğimiz avukat Rahmi Özkan bir süredir ekranlarda yok. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sevilen avukatı Rahmi Özkan neden programa çıkmıyor? Daha önce hastalığı nedeniyle bir ameliyat geçiren Özkan, herkesi merak ettirdi. Müge Anlı'daki Rahmi Hocaya ne oldu, işte yanıtı...
3. Biz onu Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa karakteri ile tanıdık ancak Sıla Türkoğlu'nun oynadığı ilk dizi Şerbo değil. Kendisini Kanal 7'nin günlük dizisinde Seher karakterine hayat vermişti. 2020 yılında çekilen dizide Türkoğlu'na şimdilerde Leyla dizisinde rol alan Halil İbrahim Ceyhan eşlik etmişti. Başarılı oyuncunun Emanet dizisindeki hali görenleri şaşırtıyor.
4. Survivor 2025'te korkutan bir an yaşanmıştı. Adada yemek yaptığı sırada gözüne kızgın yağ sıçrayan Ayşe, yağın korneasına gelmesi sebebiyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Dün akşam yayınlanan bölümde oyun alanına sargılı olarak geldiği görülen Ayşe, sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı.
5. Ekranların sevilen dizisi Bahar, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Seren ve Aziz Uras'ın düğününün ekrana geldiği bölümde Bahar da şıklığıyla göz kamaştırdı. Bahar'ın tarzının bire bir Yasak Elma'da da kullanıldığı görüldü.
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6. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Gündüz Kuşağı Ödülü'ne layık görülen Esra Erol, törende yaptığı konuşmayla çok konuşulmuştu. Kadın dayanışması temalı konuşması manidar bulunan Esra Erol, törenden yaklaşık bir buçuk ay sonra katıldığı Candaş Tolga Işık'ın programı Az Önce Konuştum'da konuya ilişkin açıklama yaptı.
7. Dün akşam saatlerinde Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alınmıştı. Halk TV binasında gözaltına alınan Barış Pehlivan ve kanalda görev alan Serhan Asker ile Seda Selek ile ilgili kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan destek gecikmemişti. Mahiroğlu'nun gözaltı haberine, KRT TV'den imalı bir yanıt geldi.
8. Survivor'da geçen sezon ceza rekorları kıran Yunus Emre, hem izleyici tarafından hem de Acun Ilıcalı tarafından anıldı. Almeda'nın sık sık tartışmalara karışması Yunus Emre'ye benzetildi. Eski yarışmacı bu benzetmelere karşı çıkarak hem izleyicilere hem Ilıcalı'ya cevap verdi.
9. Survivor 2025 kaosun harman olduğu bir atmosfer sunmaya devam ediyor. Tamamen güce dayalı olan Survivor'da kazanan isim oyunlarda elde ettiği galibiyetlerle belli olacak. Eski yarışmacılar sık sık favori yarışmacılarını açıklarken bu açıklamalardan biri de Nefise'den geldi. Eski şampiyon Nefise Karatay, favori yarışmacısını açıkladı.
10. Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse, geçtiğimiz günlerde ilk fragmanını yayınlamıştı. Merakla beklenen dizinin kadrosu heyecan yaratırken Birsen Altuntaş, Yalı Çapkını'nda rol alan bir oyuncunun Kral Kaybederse kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.
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11. Kızılcık Şerbeti'nde sular yine durulmuyor. Yeni bölüm fragmanında Doğa'ya sürpriz yapan Fatih tam seyircinin gözüne girerken bir de gördük ki Fatih silahlı adamlar tarafından vuruluyor. Fatih'in akıbeti henüz belli olmazken dizide Zülkar'ı canlandıran Bahtiyar Memili, Doğukan Güngör'le fotoğrafını paylaşıp esprili bir şarkıyla gönderme yaptı.
12. Beyaz TV'deki televizyon programının yanı sıra düzenli olarak sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Esra Ezmeci, bir takipçisinin derdini yayınladı. 72 yaşındaki eşinin cinsel performansının düştüğünü ve haftada 4 kez ilişkiye girdiklerini belirten takipçi, Ezmeci'den yardım istedi.
13. Dün gündüz kuşağında pek çok yarışma ve program izleyici karşısına çıkarken akşam kuşağında da birbirinden keyifli diziler sevenleriyle buluştu. Sen Ağlama İstanbul'un reytinglerdeki düşüşü gözden kaçmazken Bahar ve Mehmed: Fetihler Sultanı yükselişe geçti. 28 Ocak Salı gününün açıklanan reyting sonuçlarına bakıldığında Esra Erol'da programının tüm dizileri sollayarak Total listesinde zirveye oturduğu görüldü.
14. 2019 sezonunda Survivor'a katılan milli sporcu Okay Köksal'ın kızı geçtiğimiz ay 8.kattan düşmüştü. Sevenlerinden dua isteyen Köksal, acı dolu günlerinin ardından ilk kez paylaşım yaptı. Kızı Azra'nın son durumunu açıklayan eski Survivor yarışmacısı çocuğunun röntgenlerini paylaştı.
15. Show TV'nin en iddialı dizilerinden biri olan Bahar: Kalbini Dinlemeye Var mısın? rakiplerini alaşağı etmeye devam ediyor. 2. sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkan dizi dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Her sahnesiyle izleyenleri televizyon başına kilitleyen Bahar'a, Rengin'in Timur hamlesi damga vurdu. Rengin, isimsiz bir ihbarda bulunarak Timur'a soruşturma başlattı. Bu sahneyi izleyenlerin de içlerinin yağı eridi adeta!
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16. Müge Anlı'da izleyenlerin yüreğini dağlayan türden bir konu işlenmeye başlandı. 14 yaşında doğurduğu çocuğunu, 35 yıl önce kayınvalidesinin şoke eden iddialarla hastaneye bıraktığını söyleyen Hassi Akpınar aldığı tehditleri de bir bir anlattı. Zorluklarla dolu hayat yaşayan kadının her sözü stüdyoyu gözyaşlarına boğdu.
17. Şimdilerde Uzak Şehir dizisinde 'Alya' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sinem Ünsal son dönemlerin en sevilen isimlerinden biri. Her haliyle dikkat çeken ünlü oyuncun kız kardeşinin de oyuncuğu olduğu ortaya çıktı. Sinem Ünsal'ın kendisine tıpkı ikizi kadar benzeyen kardeşi de Selahaddin Eyyubi dizisinin kadrosuna katıldı!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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